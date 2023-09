„Să vină după ei” Mama Geta a găsit o sumă de bani inexplicabilă în jurul magazinului său! Gestul surprinzător pe care l-a făcut după ce a intrat în posesia plicului cu bani

In articol:

Mama Geta a demonstrat de fiecare dată că este un om cu suflet mare, dar și foarte corect în toate aspectele vieții sale. Recent, a făcut un anunț important în mediul online, prin care și-a anunțat toți admiratorii din mediul online că este în căutarea posesorului unui plic cu bani, care a fost găsit lângă magazinul său cu produse lactate și nu numai.

În speranța că cel păgubit va vedea mesajul său, a decis să facă un filmuleț special în mediul online, dar și să posteze o imagine cu plicul pe care l-a găsit

„Bună ziua! S-a găsit un plic cu bani aici între ușa la piață și magazinul chinezesc. Cine crede că i-a pierdut să-mi scrie să vină după ei.”, a spus mama Geta în mediul online.

Cum ai reacționat admiratorii mamei Geta?

Ulterior, în secțiunea de comentarii, cu toții au felicitat-o pe Mama Geta pentru gestul său, apreciind-o pentru că are un suflet atât de mare și bun. Știind că nu mulți ar face acest lucru nobil și poate chiar și-ar fi însușit suma de bani, internauții s-au întrecut în complimente care mai de care mai frumoase pentru mama fraților Sterp.

„I-auzi ce doamnă cinstită! Felicitări!”, „Bravo, doamna Geta, sărut mana cu respect! O familie frumoasă și credincioasă! Felicitări!”, „Felicitări! Dumnezeu să vă ajute, om minunat!”, „Vai, Doamne, doamna Geta, câtă răbdare aveți! Sunteți o mamă protectoare.”, „Ești minunată, Geta, și foarte corectă. Să ai multă sănătate!”, „Sunteți o femeie de milioane, mama Geta. Vă respect foarte mult!”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de fani.

Mama Geta, cu ochii plini de lacrimi, în fața casei în care a copilărit

În urmă cu câteva zile, mama Geta a avut ocazia să se întoarcă la casa unde a copilărit, alături de Ileana și de Iancu. Nu s-a putut abține și a izbucnit în lacrimi cu gândul la mama sa, care s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani.

„Aici a rămas fratele meu cel mai mic din 12 frați, Liviu, care și el am înțeles că a contribuit cu multă muncă și cu mult suflet la sala de nunți a Vioricăi. Îmi vine să plâng, că n-o mai găsesc pe mama aici. O să mergem și până la cimitir, cimitirul e chiar acolo, ea a fost sufletul la toată familia și pe tata. A murit la 73 de ani, Dumnezeu s-o ierte, să o odihnească. Mi-e foarte dor de ea. Ea, săraca, era sufletul familiei, era foarte calmă.”, a spus mama Geta în vlogul postat de fiica sa, Ileana Sterp.

