Sabahattin o avertizeaza pe Zuleyha, azi, în ”Mă numesc Zuleyha”

Acest lucru îl absolvă pe mosier de vina care i s-a imputat timp de 20 de ani.

Zuleyha se confrunta cu dragostea pe care i-o poarta lui Yilmaz, si I se confeseaza lui Sabahattin.

Barbatul o sfatuieste pe fruoasa Zuleyha sa-si continue viata alaturi de sotul ei, si sa-i “permita” lui Yilmaz sa-si continue viata, alaturi de Mujgan. Sabahattin o averizeaza pe Zuleyha sa se gandeasca la repercursiunile ce vor urma, daca decide sa se desparta de Demir.

Timpul se scurge iar Demir inca este incarcerta. Hunkar incearca disperata sa isi salveze fiul. Zuleyha are o confruntare cu Hunkar, care incearca disperata sa tina in frau actiunile de razvratire ale tinerei, mai ales acum cand Demir este in arest.

Nu ratati azi un nou episod din ”Ma numesc Zuleyha”, de la 20.00, la Kanal D.