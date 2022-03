Salarii la salubritate. Câți bani încasează, de fapt, un gunoier în București

In articol:

Conform Codului Muncii, gunoierii trebuie să beneficieze de anumite sporuri. În general, salariul unui angajat este format din salariul de bază, indemnizații, sporuri sau diferite prime. Pentru că se încadrează în domeniul angajaților care muncesc în condiții dificile, lucrătorii de la salubritate trebuie să primească spor de condiții vătămătoare și spor de condiții nocive.

Ce salariu are un gunoier în București

În plus, aceștia au și un spor de rușine, care reprezintă cel puțin 15% din salariul de bază.

Lucrătorii din salubritate sunt expuşi tuturor relelor unui oraş mare şi când nu e vreo epidemie. Numai praful pe care-l stârnesc măturile reprezintă un motiv serios pentru a purta mască în fiecare zi.

Un angajat din companiile care activează în sectorul de colectare, tratare şi eliminare a deşeurilor câştiga un salariu mediu net de 2.400 de lei în noiembrie 2020, cu 11% mai mare comparativ cu venitul din aceeaşi lună a anului precedent, conform datelor de la Institutul Naţional de Statistică. Salariul mediu net câştigat de angajaţii din salubritate în noiembrie 2020 era cu aproape 30% mai mic decât salariul mediu net pe economie, deşi în ultimul deceniu veniturile nete din acest sector de activitate au crescut cu 124%. Astfel, un șofer de camion al unei companii de salubritate câștigă un salariu lunar net de 3.300

de lei plus sporul de rușine, în valoare de 15% din salariul de bază.

Ce salariu are un gunoier În New York

În orașul New York, un astfel de angajat, care are și vechime, câștigă și 70.000 de dolari pe an. Această meserie este considerată peste ocean drept una dintre cele mai valoroase. Gunoierii sunt considerați eroi, pentru că rezistă zilnic în condiții extrem de dificile.



Mai mult, pentru a ajunge să practici această meserie în New York, prima dată trebuie să te înscrii pe o listă de așteptare. Aproape 100.000 de persoane își depun CV-ul pentru un astfel de job.







