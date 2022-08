Salariul colosal încasat de Gabriela Cristea! Îndrăgita prezentatoare își permite o viață de lux având în vedere ce venituri are

In articol:

Gabriela Cristea și Tavi Clonda trăiesc pe picior mare. Cei doi îndrăgostiți au o locuință de lux cu care nu ezită să se afișeze ori de câte ori au ocazia.

Cei doi soți au vorbit într-un interviu despre cum era la început, când casa lor era doar un vis.

„ Când am proiectat casa, țin minte și acum, am desenat-o mai întâi pe pământ. Când am intrat noi dintr-o cameră în alta, pe pământ, nu ziceam că e așa mare. Apoi am ridicat-o la roșu, apoi la alb, se cam restrângea spațiul.”

Ce salariu are Gabriela Cristea?

Despre Gabriela Cristea s-a speculat de mai multe ori în trecut în presa românească faptul că ar obține lunar o sumă colosală. Nu e vorba de 5.000, nici de 8.000, ci 10.000 de euro. Vedeta nu și-a făcut public fluturașul de salariu până acum, însă zvonurile continuă să circule.

Cu toate acestea, însă, Gabriela Cristea vorbește despre averea sa într-o notă modestă, astfel că vedeta le-a transmis urmăritorilor săi părerea sa sinceră cu privire la acest subiect: „Cred că sunt o femeie împlinită financiar, dar mereu e loc de mai bine. Nu am averea lui Țiriac, dar îmi pot permite câteva mici ‘excentricități’ dacă mi le doresc.”

La ce costuri se ridică locuința Gabrielei Cristea

Gabriela Cristea și Tavi Clonda dețin o locuință de peste 200 000 de euro despre care nu se sfiesc să vorbească, ba chiar să facă un tur al casei special pentru urmăritorii lor, dar și cei ai unui cunoscut post de televiziune.

Într-un interviu TV Tavi Clonda a afirmat faptul că doar piscina atinge costuri de peste 20 000 de euro, iar justificarea nu a ezitat să apară:

Vila în care cei doi locuiesc alături de fetițele lor este și ea impresionantă, fiind una spațioasă, cu loc pentru toată lumea, inclusiv un loc de joacă demn de invidiat într-una dintre camere.

„Casa am împărțit-o foarte simplu. În partea de jos este zona în care stăm în timpul zilei, unde stăm cu fetele, ieșim la joacă, gătim, mâncăm, ne uităm la televizor. În partea de sus avem dormitoarele, cele două camere ale fetelor și garsoniera noastră. Ne-am făcut un spațiu mai mare”, a spus prezentatoarea tv la Antena Stars.

Cine este Gabriela Cristea

Gabriela Cristea a absolvit Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul SNSPA, specializându-se ulterior în Comunicare Neurolingvistică la Facultatea de Sociologie și Comunicare Diplomatică. Aceasta a debutat in 1994 pe TVR1 ca prezentator Eurovision, urmând ca mai apoi să își extindă activitatea pe mai multe posturi mari de televiziune din România. De-a lungul anilor, vedeta TV a reușit să atingă venituri impresionante și demne pentru munca depusă de la debutul său și până în prezent. De altfel, fanilor săi le este cunoscut faptul că veniturile divei nu se limitează la activitatea din televiziune. Ea activează și în mediul online, pe platformele de socializare precum Instagram, acolo unde are peste 250 000 de urmăritori și unde ține legătura cu admiratorii săi. Aceasta obține contracte cu diverse brand-uri, reprezentând o altă sursă de venit consistentă.