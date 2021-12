Salman Khan, la un pas de moarte! Actorul a fost mușcat de un șarpe veninos și a fost dus de urgență la spital

In articol:

Crăciunul de anul acesta va fi cu siguranță unul pe care renumitul actor de la Bollywood, Salman Khan, nu-l va uita niciodată. Iubitul Iuliei Vântur se afla la reședința sa din Mumbai, acolo unde-și sărbătorea ziua de naștere alături de membrii familiei, dar și de prietenii apropiați.

Salman Khan, la un pas de a-și pierde viața

Mica lor petrecere a fost întreruptă de apariția unui musafir neinvitat. Este vorba despre un șarpe veninos, care l-a mușcat pe Salman Khan și nu o dată, ci de două ori. Actorul a ajuns de urgență la spital, iar acum se află în afara oricărui pericol. Iată ce spune despre evenimentul care s-ar fi putut termina tragic!

Salman Khan se afla în locuința lui din Mumbai, acolo unde-și serba ziua de naștere alături de familie și prieteni. Actorul a dezvăluit că, locuința lui se află foarte aproape de junglă, iar acolo sunt animale sălbatice, mai ales, șerpi veninoși. În timp ce se aflau la masă și celebrau aniversarea actorului, șarpele a intrat în cameră, iar toți s-au speriat foarte tare.

O fire curajoasă, iubitul Iuliei Vântur nu s-a lăsat speriat și a cerut un băț, pentru a-l scoate afară.

Din păcate, bățul pe care l-a primit nu a fost destul de lung, iar șarpele l-a mușcat.

Citeste si: Salman Khan, iubitul Iuliei Vântur, este în doliu. O persoana importantă din viața lui a murit

Citeste si: Loredanei Chivu i-au "putrezit" fesele. Imagini șocante cu posteriorul siliconat al blondei...- bzi.ro

„Nu a fost mult, un șarpe a intrat într-una dintre camere, ferma este destul de în junglă. Când șarpele a intrat în cameră, copiii s-au speriat, așa că am intrat să văd și am cerut un băț, bățul care a venit era unul mic, așa că am cerut un băț mai lung și au primit unul, cu care am luat șarpele. L-am scos, iar șarpele s-a înfășurat pe băț și apoi a început să urce. A venit destul de aproape de mâna mea, așa că l-am prins cu cealaltă mână și am scăpat bățul”, a dezvăluit actorul, Salman Khan, despre întâmplarea prin care a trecut recent.

Salman Khan [Sursa foto: Facebook]

În ce stare se află faimosul actor?

Salman Khan a mai dezvăluit că sătenii s-au speriat extrem de tare și au început să strige, moment în care șarpele l-a mai mușcat încă o dată. Cu toate acestea, actorul a fost dus la spital, acolo unde i s-a administrat un ser anti-venin și a fost ținut încă șase oare sub supravegherea doctorilor, pentru a vedea decurge normal.

În momentul de față, actorul se află în afara orcărui pericol. Mai mult acesta a mai dezvăluit că șarpele care l-a mușcat a fost eliberat în junglă.

Citeste si: Salman Khan rupe tăcerea! Ce spune despre zvonurile potrivit cărora ar avea soție și copii: „Oamenii știu foarte bine...”

”Sătenii au început imediat "să strige 'spital, spital, spital, spital'(...) Era atâta agitație, șarpele era puțin veninos și m-a mușcat din nou", a mai spus acesta.

Distribuie pe: