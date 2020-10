Polițiști salvați de un elev [Sursa foto: Observatornews.ro]

O autospecială de poliţie a fost implicată într-un accident rutier în localitatea Câmpulung Muscel. În urma impactului, mașina a luat foc, iar doi poliţişti şi un jandarm au fost prinşi în interior. Un elev de la Școala de Poliție Câmpina, care trecea întâmplător pe lângă accident, i-a salvat pe agenți.

„În această seară, în jurul orei 22.30, o autospecială de poliţie din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Valea Mare Pravăţ, care se afla în serviciu de patrulare, la intersecţia străzii Lt.col. N.Pop cu strada Ion Ticălosu, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de o tânără de 18 ani, care nu a acordat prioritate de trecere autospecialei care circula regulamentar, pe drum cu prioritate.

În urma impactului, autospeciala a luat foc, iar cei doi poliţişti şi jandarmul din componenţa echipajului au rămas în interior. Salvarea acestora a venit de la a un elev al Şcolii de Poliţie Vasile Lascăr de la Câmpina, care se afla în trecere şi care, împreună cu un participant la trafic, a reuşit sa îi extragă din maşină", a transmis IPJ Argeş.



„Mi-a fost într-adevăr teamă”

Andrei Claus Vegheș, elev Școala de Poliție „Vasile Lascăr Câmpina” a declarat pentru stirileprotv.ro că i-a fost teamă, dar frica nu l-a împiedicat să acționeze. „S-a aprins ceva în spate, m-am uitat și eu în spate, n-am stat pe gânduri, am întors mașina și m-am întors aici. Nu m-a ajutat extinctorul, am hotărât să iau oamenii din mașină, să acționez la scoaterea lor. Cei doi polițiști nu părea a fi în stare prea bună. Mașina fiind în flacări am acționat foarte repede. Mi-a fost într-adevăr teamă, n-am ce spune”, a spus el.

Șase persoane au fost rănite în accident

Atât cei doi poliţişti, jandarmul, precum şi cei trei ocupanţi ai autoturismului implicat în accident, tânărA de 18 ani şi doi băieţi de 15, respectiv 16 ani, au avut nevoie de îngrijiri medicale. Ei au fost transportaţi la spital, pentru efectuarea de investigaţii medicale suplimentare.

Polițiștii au s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

