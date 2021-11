Samantha Jones din Sex and the City nu o să mai apară în noul serial. Vezi de cine este înlocuită

In articol:

Continuarea serialului, numită ,,And just like that", este programată să apară în decembrie anul acesta, iar fanii așteaptă, după mai bine de 20 ani, cu sufletul la gură! Insa, spre dezamagirea fanilor, actrita Kim Catrall a refuzat sa ia parte la proiect.

Sarah Jessica Parker, actrița principala a serialului, dar și producătorii emisiunii au confirmat faptul că de dată această povestea Newyorkeza va continuă fără personajul epic al lui Kim Catrall.

Zvonurile spun că această s-ar fi certat cu actrița Sarah Jessica Parker în trecut

Samantha Jones la filmarile ,,Sex and the city" [Sursa foto: Instagram]

Fanii au fost dezamăgiți că nu vor putea să o vadă pe extravaganță Samantha din nou mergând cu atâta încredere spre brunch-urile cu prietenele ei pe Fifth Avenue, purtând cei mai incomozi, dar cei mai superbi pantofi Loubutine!

Realizatorii serialului au anunțat că actrița nu o să fie înlocuită de una, ci de trei actrițe noi.

Cele trei fete noi are serialului vor încerca să mențină prezența spiritulu independent, sălbatic și extravagant al Samanthei Jones.

Nicole Ari Parker, Sarita Choudhury și Karen Pittman sunt cele trei înlocuitoare ale actriței.

Nicole Ari Parker va juca rolul Lisa Todd Wexley, mama a trei copii, cu o viață de lux.

Sărită Choudhury o să interpreteze rolul lui Seema Patel, broker din Manhattan, o femeie singură care va avea o personalitate și un stil de viață asemănător cu cel al Samanthei Jones.

În final, o avem pe Karen Pittman care o va interpreta pe Dr.

Nya Wallace, profesoară de Drept la Universitatea Columbia, o femeie calculată și inteligență dar cu câteva mici secrete.

Sarah Jessica Parker, faimoasa Carrie Bradshaw a dat câteva detalii despre ce se va întâmplă în serial( contextul va conține și scenarii care țin de perioada actuală a Covid-19):

,, Evident că va face parte din scenariu deoarece este vorba despre orașul în care locuiesc personajele. Covid-19 a schimbat relațiile dintre oameni pentru că unii prieteni au disparut. Am mare încredere că scenariștii vor examina în detaliu acest aspect", a spus actrița într-un interviu pentru Vanity Fair.

Filmările au început deja din vara la New York.

,,And just like that", HBO Max anunță redarea serialului pe post în luna decembrie 2021.