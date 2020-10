Asa cum ne-au obisnuit, gazdele “ROventura”, George Mihai si Andreea Stravoiu, ne poarta pasii, prin intermediul micului ecran, in cele mai frumoase locuri ale tarii. De data aceasta, calatorii nostri merg la Corund, asezare harghiteana, din inima Romaniei si ne promit o experienta turistica unica.

Ajunsi la promenada din Corund, Andreea si George pornesc intr-un periplu inedit, pentru a descoperi tainele olaritului, unul dintre mestesugurile autentice ale locului, vechi de secole. Corundenii, care sunt recunoscuti pentru spiritul lor antreprenorial, produc si vand orice, peste tot in tara, insa cele mai apreciate sunt lucrarile lor de ceramica.

Mici opere de arta intalnesti la tot pasul in Corund, iar portile secuiesti, bogat ornamentate, reprezinta dovada ca taranul roman e intr-o puternica legatura cu natura si Creatorul. Calatorii nostri isi continua incursiunea in lumea fermecatoare a satului secuiesc, si ajung intr-un loc numai bun pentru un popas pe cinste; la pastravarie. Aici, traditia locului si natura sunt imbinate in mod armonios iar pastravii rumeniti, cartofii prajiti si mujdeiul de usturoi cu paprica sunt parte dintr-un pranz de poveste.

Andreea si George isi indreapta pasii apoi spre un alt loc fascinant pentru a afla tainele unui alt mestesug al locului, vechi de pe vremea dacilor, apicultura. O suta de mii de albine, cate vietuiesc in fiecare stup, isi ofera roadele in delicii apicole. Un intreg buchet de flori incape intr-o singura lingurita de miere iar de aici, alimentele medicament ajung in toata Europa.

