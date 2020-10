Dupa ce saptamana trecuta, George Mihai si Andreea Stravoiu, gazdele “ROventura”, ne-au purtat pasii prin Corund, astazi ne invita intr-o noua aventura turistica, la Odorheiu Secuiesc, al doilea oras ca marime din judetul Harghita.

ROventurienii pornesc la pas, in turul orasului Odorheiu Secuiesc, iar prima <oprire> a calatorilor nostri este la Cetate. Declarata monument istoric si architectural din 1955, aceasta a devenit unul dintre reperele oraselului de 33 de mii de locuitori. Pe langa Cetate, printre cele mai frumoase constructii din oras, veritabile bijuterii arhitecturale, se numara si cladirile administrative si unitatile de invatamant pe care calatorii nostri ni le vor prezenta, prin intermediul micului ecran.

Asa cum ne-au obisnuit, nelipsite, ca de fiecare data, din periplul ROventurienilor sunt deliciile culinare locale, pe care Andreea si George ne invita sa le savuram. Bunatatile traditionale reci, dar si gustul unic al pastravului, al carnii si legumelor la gratar starnesc apetitul oricarui calator.

O alta atractie menita sa aduca o stare de bine celor care ajung in locurile acestea este centru de SPA din oras. Aici, terapia cu namol sarat de la Praid si un masaj desavarsit constituie o alegere inspirata pentru cei care reusesc sa ajunga in aceste locuri, iar impachetarea in folie si invelirea cu prosoape desavarsesc puterile tamaduitoare ale terapiei.

Calatoria continua cu alte locuri interesante. Ardealul, supranumit si <tara palincii> este o alta atractie pentru cunoscatori. Nu taria alcoolului, ci aroma primeaza pentru producatorii locali astfel ca, la fiecare picatura din minunata licoare, simti gustul fructului din care e facut. “Un pahar e leac, mai multe-s boala”, spune o vorba din batrani, asa ca bautura aceasta se cere degustata cu moderatie si intr-un mod responsabil.

Nu doar palinca este mandria principala a zonei, dar si ciocolata. George si Andreea ne invita, pe aceasta cale, sa fim martori la procesul de fabricatie al acestui minunat deliciu. Manufacturata, de la cap la coada, ciocolata ajunge de la Odorheiu Secuiesc in intreaga tara.

