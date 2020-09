George si Andreea ajung la curtea printului Charles, mostenitorul Coroanei britanice care, dupa cum bine stim, este indragostit de Transilvania. Alteta Regala, care detine in Romania mai multe proprietati, le ofera spre inchiriere, doritorilor care isi doresc sa petreaca pe aceste meleaguri vacante cu parfum de ... neuitat. Printre cele mai cautate de turisti se numara si casele de la Valea Zalanului, locul unde poti trai experienta completa care l-a fermecat chiar si pe printul de Wales.

Drumul pana la casele de oaspeti schimba peisajul de cateva ori iar odata ajuns aici, realizezi ca timpul chiar “sta in loc” aici. Pe langa faptul ca ne bucuram de frumusetea si linistea locului, devenim si martorii unei inedite lectiide pregatit colaci traditionali secuiesti, renumitii Kurtos kalacs, dulcele cu o istorie de peste 300 de ani.

Neobositii nostri calatori, George si Andreea ne poftesc apoi sa luam parte la o plimbare de neuitat, pe Valea Zalanului, calatorie pe care o recomanda cu drag tuturor celor care ajung in aceste mirifice locuri.

Cei care au vizitat, macar o data, taramul de la Curbura Carpatilor, au aflat, probabil, si despre Castelul Kalnoky sau Casele de oaspeti Miclosoara. Conacele, transformate in case de oaspeti sau in muzee, si-au deschis portile, in ultimii ani, pentru toti care ajung aici si doresc sa le viziteze. Gazdele propun turistilor o veritabila calatorie in timp, iar daca inainte oamenii simpli n-aveau acces in resedintele nobiliare, astazi sunt asteptati cu bratele deschise.

Nu ratati un weekend de neuitat in Covasna, tinutul apelor tamaduitoare si al locurilor de poveste, prin intermediul „ROventura”, alaturi de George Mihai si Andreea Stravoiu, sambata aceasta, de la ora 15:00, la Kanal D.