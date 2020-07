Clisura Dunarii – frumusetea nepereche a fluviului

Pentru ca la inceputul saptamanii toata Europa a sarbatorit Ziua Dunarii, Andreea si George nu s-au lasat mai prejos si au cinstit in felul caracteristic acest eveniment.

De data aceasta, calatorii nostri ajung din Delta, de la gurile de varsare in Mare, tocmai aproape de intrarea fluviului in tara, in Clisura Dunarii, recunoscuta a fi cea mai frumoasa portiune de pe intregul curs al Dunarii. Calatoria “ROventura” incepe in judetul Mehedinti, la Eselnița, acolo unde sunt concentrate cele mai multe frumuseti.

Cazanele Dunarii, chipul cioplit in piatra al marelui rege Decebal, sculptura unica in lume, Manastirea Mraconia care se intinde pe apa si uscat, reconstruita in 1996 de catre preotul Tartea, sau Tabula Traiana sunt cateva dintre capodoperele locului de care privitorul se va indragosti. Deopotriva, golful Mraconia este unul dintre cele mai interesente locuri din defileu.

O experienta culinara fantastica competeaza periplul calatorilor nostri; o masa delicioasa, pregatita si servita chiar pe pontonul de la malul Dunarii este perfecta pentru a-ti incarca bateriile.

Calatoria continua pe cursul Dunarii, in amonte, si cei doi ajung la Berzasca, in Caras–Severin. Daca zona Cazanelor uimeste prin frumusetea defileului, aici, la Berzasca, se pun bazelea unui spectaculos centru de turism de aventura pe Dunare.

Bungalow-urile splendide care plutesc pe apa, piscina nesfarsita alcatuiesc imaginea unui paradis natural, intre apa si pamant. Intreaga clisura a Dunarii respira frumusete. Aceasta e dublata de povesti extraordinare, mancaruri delicioase si momente de agreement cu adevarat spectaculoase.

