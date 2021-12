Sâmbătă, de la ora 15:00, în „ROventura”, Crăciun de poveste la Săvârșîn

La ceas de sărbătoare, “ROventura” ne invită să ne bucurăm de magia Crăciunului printr-o călătorie specială, chiar în sânul comunității care găzduiește reședința privată a Familiei Regale a României, la Săvârșîn.

“Eu personal am cumpărat o proprietate la Săvârșîn, în timpul războiului, pentru că am vrut să am și eu un picior în Transilvania”, spunea Majestatea Sa, Regele Mihai Întâi al României, despre castelul cu o istorie de cinci secole.

Pe drumul tradițiilor nepieritoare de-aici, de la granița Ardealului cu Banatul, pornim alături de George Mihai și Andreea Străvoiu, gazdele “ROventura”, pe străzile din Săvârșîn, acolo unde atmosfera de sărbătoare ne va cuceri iremediabil.

La Săvârșîn, primarul este iubit de întreaga comunitate și nu doar pentru că-i bun gospodar, ci și pentru latura să artistică, de poet în grai bănățean. Lăsându-l pe gospodar să-și termine treaba, și pe primar să se pregătească pentru primirea colindătorilor, călătorii noștri își continuă drumul, pentru a ne invita în locul în care vom poposi și de care ne vom bucura, prin intermediul emisiunii, de ultimele pregătiri culinare de sărbătoare.

În timp ce preparatele culinare unice, specifice Crăciunului, se pregătesc, facem, pe îndelete, un tur al pensiunii, înainte de împodobirea bradului și primirea colindătorilor.

Nu ratați, sâmbătă, 25 decembrie, o ediție de poveste “ROventura”, cu George Mihai și Andreea Străvoiu, la Kanal D.

