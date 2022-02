Sâmbătă seara, de la 20:00, Marea Finala “Bravo, ai stil! Celebrities”! Cum s-au pregatit prezentatoarea emisiunii si juratii pentru ultima editie a acestui sezon

Sambata aceasta, incepand cu ora 20.00, va avea loc Marea Finala "Bravo, ai stil! Celebrities"! Emotii, spectacol, transformari spectaculoase si tinute pe masura vor fi doar cateva dintre ingredientele unui show de exceptie la finalul caruia va fi desemnata, in urma voturilor publicului, cea mai stilata celebritate din Romania.

Ilinca Vandici, prezentatoarea "Bravo, ai stil! Celebrities", Maurice Munteanu, Raluca Badulescu, Tibi Clenci si Victor Slav si-au pregatit si ei tinute spectaculoase pentru acest moment extraordinar.

Pentru Ilinca Vandici acest sezon a fost unul plin de surprize placute si o adevarata metamorfoza. Frumoasa prezentatoare spune ca a invata multe lucruri atat de la concurente, cat de la jurati si asteapta cu emotie sa vada care va fi, in opinia telespectatorilor, cea mai stilata celebritate din Romania.

" Mi-am dorit pentru finala acestui sezon o tinuta clasica si frumoasa, sa fie o aparitie de covor rosu. Am fost la probe, am facut schite impreuna, m-am implicat mult in conturarea tinutei de gala. Am mari emotii, vom fi si in direct, ceea ce aduce un plus de emotii. Astept si eu, ca si telespectatorii nostri, sa vad cine va fi castigatoarea acestui sezon", spune Ilinca Vandici.

Maurice Munteanu este convins ca momentele si tinutele pregatite de concurente pentru Finala "Bravo, ai stil! Celebrities" vor fi spectaculoase, o adevarata metamorfoza stilistica si se pregateste sa vada un adevarat spectacol de gala.

" Voi aborda un stil care ma reprezinta pe mine, minimalist with a twist. Voi purta o camasa de piele de la Loewe, o casa spaniola care imi place foarte mult, pantofi de la Marsell, de la care am toate modelele posibile, in special cei negri, o pereche de pantaloni de la Agne si un t-shirt alb de la Sunspel. N-am emotii pentru mine, am emotii pentru concurente, este un fel de empatie pentru ca ma gandesc ca si ele vor avea emotii in culise si este normal sa fie asa la final de sezon.

Simtim la unison emotiile fetelor".

In febra pregatirilor pentru Marea Finala este si Raluca Badulescu. Emotionata pana la lacrimi, juratul "Bravo, ai stil! Celebrities" recunoaste ca s-a bucurat sa vada transformarile concurentelor si spera ca acestea sa abordeze de acum incolo si in viata de zi cu zi stilurile vestimentare diverse

pe care le-au descoperit de-a lunul acestui sezon.

" Voi purta o rochie Alexandru Raicu, cel care s-a ocupat de tinutele mele de-a lungul intregului sezon "Bravo, ai stil! Celebrities". Voi purta o rochie din piele, cusuta manual, cu aproape 300 de cristale. A durat aproape o saptamana sa fie facuta aceasta rochie. A fost o munca titanica pentru crearea acestei tinute. Mi-am facut si o peruca speciala, bruneta, si voi purta diamante. Daca este gala si tinuta trebuie sa fie pe masura!".

Tibi Clenci, juratul care a analizat fiecare gest, postura si moment artistic ale concurentelor, este nerabdator sa vada ultimul act din acest sezon "Bravo, ai stil! Celebrities". Celebrul fotograf recunoaste ca i-a placut enorm sa fie la pupitrul juratilor si s-a bucurat de evolutia concurentelor, atat artistica cat si estetica. Pentru Marea Finala, juratul si-a pregatit o tinuta inedita.

" Tinuta va fi de influenta Louis Vuitton, primavara-vara 2020, un pic sport, un pic de gala. La varsta mea incerc sa raman cat mai fresh, cat mai tanar. Voi purta un costum rosu, de gala. Rosu este pasiune si ceea ce se va intampla in aceasta Gala tine de pasiune. "Bravo, ai stil!

Celebrities" este un tango, este un vertij pozitiv. Mi-a placut foarte mult, exagerat de mult. Intotdeauna asteptam zilele de filmare, sa vad ce mai propun concurentele. Gala va fi momentul culminat, ar trebui sa fie o bomba creativa. Au libertatea de a face ceea ce vor. Ar trebui sa vedem momente flamboaiante, pline de umor, dramatism, un spectacol high class”, a spus Tibi Clenci.

Emotii mari are si Victor Slav, care in Marea Finala se va afla la pupitrul juratilor, cu drepturi depline. Chipesul prezentator recunoaste ca "Bravo, ai stil! Celebrities" a fost pentru el un carusel al emotiilor.

" Voi purta o tinuta clasica, de gala, un costum custom made, all black, in stilul Dolce&Gabbana. <Bravo, ai stil! celebrities> a fost pentru mine o experienta foarte interesanta. Eu in acest show am trecut prin toate starile. Lipseste sa mai fiu si concurent, in rest am fost doua sezoane in Brigada Sexy, am fost sase emisiuni prezentator, apoi am facut parte din echipa, oferind o steluta unei concurente, iar in Gala voi fi chiar jurat ", a declarat Victor Slav.

Juratii si concurentele sunt in febra pregatirilor pentru Marea Finala "Bravo, ai stil! Celebrties"! Adina Halas, Ruxi, Viviana Sposub, Bella Santiago si Raluca Dumitru, cele cinci finaliste, se pregatesc pentru un ultim spectacol al stilului si elegantei. Nu ratati sambata, incepand cu ora 20.00, Marea Finala “Bravo, ai stil! Celebrities”, numai la Kanal D.

