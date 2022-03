Sandeep Kale, moment unic la Românii au Talent, sezonul 12. Andra: ”Așa ceva nu am văzut în niciun sezon...”

In articol:

Sandeep Kale, moment unic la Românii au Talent, sezonul 12. Andra a rămas fascinată de concurentul de la Românii au Talent 2022.

Sandeep Kale a venit din Germania la Românii au Talent, sezonul 12. Concurentul a prezentat în cadrul emisiunii un moment unic, care nu s-a mai văzut pe scena de la Românii au Talent 2022, după cum au confirmat și jurații show-ului de talente.

”Mă numesc Sandeep Kale, am 36 de ani și vin din Mumbai, India și acum trăiesc în Germania de patru ani, din 2017. Vreau să îmi promovez sportul pe tot globul.

E ste un sport tradițional indian, se numește mallkhamb, adică acrobații la bară din India. Acest sport cuprinde elemente de wrestling, yoga, acrobație, gimnastică, toate aduse împreună la bară”, a povestit concurentul de la Românii au Talent, sezonul 12.

Sandeep Kale la Românii au Talent, sezonul 12 [Sursa foto: Captură TV]

”Așa ceva nu am văzut în niciun sezon de Românii au Talent”

Jurații de la Românii au Talent, sezonul 12, s-au întrecut în laude la adresa lui Sandeep Kale, concurentul din India, care locuiește în Germania.

Andi Moisescu și Andra au confirmat că nu au mai văzut un așa număr în 12 ani de când fac parte din jurul de la Românii au Talent.

”Trebuie să vă mărturisesc, în momentul în care a făcut ultima săritură mi s-a făcut piele de găină instant. E prima oară când văd dansul ăsta la această bară care pare un sucitor. Este incredibil! Eu am avut norocul să fiu aici încă de când a început emisiunea asta în România, dar așa ceva nu am văzut în niciun sezon. Ești primul care a adus trăirea asta și emoția asta pe scenă și ceea ce ai făcut tu pe scenă eu nu am mai văzut”, a spus Andra.

Sandeep Kale la Românii au Talent, sezonul 12 [Sursa foto: Captură TV]

”Mie mi se pare că depășește cu mult orice nivel de greutate, adică e de domeniul imposibilului. Și eu am aceeași șansă pe care o are și Andra, să fiu de 12 sezoane la masa asta și nici nu am știut că există așa ceva, dar acum după ce am văzut momentul tău s-a năruit tot sistemul de valori pe care îl aveam. Nu știu ce să zic, am văzut multe la masa asta, dar așa ceva nu mi-am închipuit că e posibil”, a spus Andi Moisescu.

”Sandeep, eu nu am avut niciun moment de emoție că riști ceva. Mi s-a părut că totul a fost executat cu cea mai mare precizie mi s-a părut că ai muncit foarte mult să ajungi la nivelul ăsta pentru că este un nivel foarte greu de atins, dar de la început până la final a fost un număr uluitor”, a spus Mihai Bobonete.