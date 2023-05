Săndel, fratele Andrei Măruță, atac subtil la colegii de breaslă? Ce a spus despre artiștii actuali: "Mulți au devenit cunoscuți pe piesele altora" | EXCLUSIV

In articol:

Săndel Mihai și soția lui, Aurora au vorbit despre povestea lor de dragoste, dar și despre proiectele muzicale. Aurora a declarat că în acest moment se simte fericită și împlinită, deoarece a reușit să slăbească 30 de kg, fiind de fel o pofticioasă.

Săndel, a povestit că și el este un gurmand, însă nu-și face griji când vine vorba despre kg. Cei doi au mărturisit că fiul lor le calcă pe urme, că este talentat, că își doresc pentru el o carieră în domeniul muzical, dar și că anul acesta împlinesc 15 ani de la nuntă.

Aurora și Săndel, totul despre stilul lor muzical

Aurora și Săndel iubesc să îi facă pe oameni să cânte și să danseze pe muzica lor. Într-un interviu exclusiv, ne-au mărturisit că trebuie să mai facă schimbări la genul muzical pe care îl abordează, din cauza preferințelor actuale ale publicului. Cei doi au vorbit despre artiștii din ziua de azi și cum au ajuns ei celebri.

"Aurora: Noi cântăm toate genurile muzicale de foarte mulți ani, dar de 15 ani de încoace de când ne-am lansat cu albumele noastre de muzică populară, alături de Andra, ne-am dus pe tronsonul ăsta. Acum, s-a schimbat schimbarea. După pandemie, au fost promovate tot felul de...au fost mai permisive, datorită rețelelor de socializare, e mai permisivă piața și atunci am abordat și noi un altfel de gen muzical, cu toate că noi cântam dinastea de copii, dar acum se pot promova. Am zis că de ce să cântăm melodiile altora, că mulți preiau șlagăre vechi, melodii vechi. Am făcut un colaj cu melodii de petrecere, că mai nou așa se numesc, cu influențe balkanice, gipsy.

Săndel: Mulți au devenit artiști destul de renumiți cu piesele altora. Am zis că noi totuși încercăm să compunem noi piesele noastre.", au declarat cei doi.

Care este cheia fericirii în relația dintre Aurora și Săndel Mihai?

Talentul nu lipsește nici de o parte și nici de cealaltă așa că muzica joacă un rol extrem de important în relația dintre Aurora și Săndel Mihai. Fratele Andrei Măruță și soția lui se bucură ori de câte ori au șansa se muzică, merg la operă și inclusiv dansează acasă pe numeroase piese de dragoste.

"Mie îmi plăcea foarte mult piesa You Raise Me Up. Mi s-a părut că ne reprezintă. Acum ne plac multe că sunt multe piese de dragoste", a spus Aurora.

La rândul său, Săndel Mihai a povestit că în casa lor muzica este extrem de importantă. Nu se bucură doar să o asculte, ci și să danseze așa că genurile pe care le apreciază cei doi soți extrem de variate.

"Noi să știi, nu stăm numai să ascultăm. Noi și dansăm, deci avem multe genuri și piese. Ne plac și concertele de operă și operetă. Mergem în mod frecvent la filarmonică. Am fost și în America la Bruno Mars. Am văzut-o și pe Celine Dion", a mărturisit Săndel.

Călătoriile în toată lumea sunt și ele la ordinea zilei în cuplu, mai ales că cei doi sunt nevoiți adesea să plece peste tot prin țară sau prin Europa, prin prisma meseriei pe care o au. Aurora a povestit că sunt doar câteva locuri de pe glob unde nu au ajuns încă.

"Prin prisma meseriei am văzut trei sferturi din globul pământesc. Am mers în Europa aproape toată, în Australia încă nu am mers, dar sperăm să ajungem și acolo. Ne place să călătorim, să cunoaștem oameni și locuri, să mâncăm din tot ce e reprezentativ țării respective", a mai adăugat Aurora.

