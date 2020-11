Sandra Golpe, prezentatoare TV din Spania, a fost abuzată în scara blocului: ”M-a legat, mi-a pus cuțitul la gât și...”

Sandra Golpe [Sursa foto: Instagram]

Sandra Golpe este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune din Spania. Jurnalista a declarat în cadrul unei emisiuni de radio o întâmplare tragică din trecut. Pe vrea când lucra într-o altă instituţie de presă, Sandra Golpe a fost agresată sexual. În timp ce aștepta liftul un bărbat necunoscut a intrat în scara blocului și a agresat-o.

In articol:

Citeste si: Antrenor de volei din Constanța, arestat pentru pornografie infantilă, a agresat minore timp de 9 ani. “A umblat liber atâta timp”

Citeste si: Fosta iubită a lui Costi Ioniță, la un pas de moarte! Actualul soț a vialot-o și ar fi încercat să o înece în jacuzzi

Citeste si: A murit un mare poet din România. „Îi suntem datori pentru ce a lăsat în urmă.” - evz.ro

Citeste si: Listă simptome covid 2020 – 13 semne care arată că ești infectat - bzi.ro

"Era târziu în noapte, eram destul de confuză. Uşa scării de bloc nu s-a închis, întrucât era veche, iar eu am intrat. În timp ce aşteptam liftul, un bărbat a intrat. Eu am crezut că e un vecin. Eu i-am spus 'noapte bună', dar el nu a răspuns. Când liftul a venit, m-a împins. M-a legat, mi-a pus cuţitul la gât şi m-a agresat sexual. Am avut noroc că s-a auzit în zgomot, iar el s-a speriat. M-a dezlegat şi m-a pus să mă întorc, înainte de a pleca", a spus Sandra Golpe.

Prezentatoarea TV a mai declarat pe parcurs că existau multe neînțelegeri cu șeful său, dar colegii de la muncă au încurajat-o să râmână în continuare. Sandra Golpe a lucrat timp de 20 de ani la postul respectiv.

Atacul asupra sa a lăsat urme în viața prezentatoarei TV

În urma incidentului petrecut în lift, Sandra Golpea rămas traumatizată."Nu ştiam dacă voi mai avea puterea de a-mi continua munca. Eram în stare de şoc şi nu voiam să-mi afecteze randamentul. Rămăsesem doar cu plângerea depusă la poliţie şi cu trauma", a mai spus jurnalista.

Sandra Golpe[Sursa foto: Instagram]

Sursa: telekomsport.ro