Sandu Cocoșatu, cel mai cunoscut grataragiu și patron din Capitală, dezvăluire emoționantă! Ar da totul, doar pentru a fi sănătos din nou: „Să fiu un om drept, să nu mai am problema asta”

In articol:

Sandu Cocoșatu este cel mai cunoscut grataragiu și patron de cârciumă din Capitală, iar recent, invitat în cadrul emisiunii ”Fiță cu Adiță”, bărbatul a făcut o serie de dezvăluiri sincere din viața sa, vorbind chiar și despre problema sa de sănătate cu care se confruntă de la o vârstă fragedă, afecțiune din cauza căreia s-a ales chiar și cu porecla care l-a făcut cunoscut.

În jurul vârstei de 28 de ani, Sandu s-a îmbolnăvit, din cauza locului de muncă, unde avea o poziție care i-a adus probleme de sănătate acestuia, stând aplecat zi de zi deasupra grătarului, pentru a face preparate.

Citește și: Cine este Sandu Cocoșatu, cel mai priceput grataragiu din România. Cu siguranță ai auzit de „micii de la Cocoșatu”

Totuși, deși are o afacere de succes și o familie căreia i-a asigurat un trai mai mult decât decent, Sandu Cocoșatu spune că ar renunța la tot ce are, pentru a fi din nou sănătos.

„Sandu Cocoșatu: Un singur lucru dacă aș face, să fiu așa la o vârstă adecvată, 40 de ani, aș da totul, tot ce am, ce am realizat pentru familia mea, pentru copiii mei, să iau viața de la început, aș da tot să iau, dar să rămân șnur, să fiu un om drept, să nu mai am problema asta.

Citeste si: Pastila de a doua zi: Administrare, eficienta si riscuri

Citeste si: ”Cromatica este excepțională” Rebecca a impresionat jurații în ediția de astăzi a emisiunii ”Bravo, ai stil”- kanald.ro

Citeste si: GALERIE FOTO| "Cea mai sexy înotătoare din lume", apariție de infarct în bikini minusculi. E româncă și are doar 20 de ani- stirileprotv.ro

Adiță: Deci dumneavoastră ați fi în stare să dați absolut tot, să o luați de la început, să fiți doar Sandu, nu Cocoșatu, să fiți sănătos tun.

Sandu Cocoșatu: Asta ar fi cea mai mare plăcere a mea .”, a povestit Sandu Cocoșatu.

Problema cu care se confruntă Sandu Cocoșatu

Sandu Cocoșatu a fost extrem de sincer și, în cadrul emisiunii online moderată de Adiță Voicu, bărbatul a vorbit pe îndelete despre afecțiunea sa, dar și despre cum a ajuns, de fapt, să se îmbolnăvească la o vârstă fragedă.

Citeste si: „Am fost într-o urgență că nu mai mișca fetița.” Daniela Crudu a povestit ce i s-a întâmplat înainte să nască. Bruneta a vorbit pentru prima oară despre acest subiect- kfetele.ro

Citeste si: Edu.ro Subiecte Evaluare Națională 2023. Modele de subiecte pentru examenul la Limba Română și Matematică!- stirilekanald.ro

Citeste si: Povestea vieții Danei Roba: Cum a ajuns să se căsătorească cu Daniel Balaciu?- radioimpuls.ro

Citește și: Daniel Pancu a divorțat de mama copiilor lui și s-a întors la femeia pe care a iubit-o în urmă cu 18 ani: „Destinul ne-a adus din nou împreună”

„Adiță: Nea Sandu, la o vârstă destul de fragedă, 28-29 de ani, ați căpătat această boală, dumneavoastră nu aveați probleme, jucați și fotbal, v-ați ales cu această boală.

Sandu Cocoșatu: Un reumatism din ăsta, plus de asta, nu doar boala a fost. Zi de zi, ani de zile, să stai aplecat deasupra grătarului, numai în aceeași poziție, să lucrezi aplecat la el. Eu toată viața mea am făcut mișcarea asta .”, a spus Sandu Cocoșatu.