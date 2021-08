Sânii Loredanei Groza, la control! Diva neagă că și-a pus silicoane, dar un mic detaliu a dat-o de gol! Cum arată pieptul vedetei, văzut de aproape?

Loredana Groza, într-o formă de zile mari, la 51 de ani 23:46, aug 9, 2021 Autor: Radu Constantin

In articol:

”Siliconfree” și ”Supernatural” sunt două sintagme pe care Loredana Groza le folosește des în postările ei pentru a sublinia că nu și-a făcut niciodată o operație estetică.

Ce se vede atunci când mărești pozele cu sânii Loredanei?

Totuși, transformarea incredibilă a divei care a ajuns aproape de nerecunoscuti-a făcut pe mulți să-și pună semne de întrebare în legătură cu acest aspect.

Aparițiile tot mai îndrăznețe pe care Loredana le are în mediul online au lăsat câteva mici ”indicii” despre posibile intrevenții pe care Loredana le-a avut. De exemplu, în unele fotografii se pot vedea câteva semne pe care vedeta le are sub sâni, asemănătoare cu cicatricele care rămân pe piele după implantul cu silicon sau după liftingul mamar. Acestea pot fi situate în zone mai mult sau mai puțin vizibile, însă nu pot lipsi cu totalitate după o operație mărire a sânilor.

Loredana Groza, într-un sutien prea mic

Fie că vorbim despre o cicatrice sau despre o simplă cută a pielii, în general Loredana nu lasă să scape astfel de ”detalii” pe contul ei de socializare.

Diva a fost acuzată de multă vreme că își editează cu atenție fotografiile astfel încât să iasă perfect în orice ipostază.

Loredana Groza și-a dezgolit sânii în mașină

Sânii Loredanei, mai mari și mai fermi decât în 1994!

Loredana Groza are 51 de ani și arată mult mai bine acum decât în adolescență. La 24 de ani, adică în 1994, Loredana a apărut pentru prima dată fără sutien în producția ”A doua cădere a Constantinopolului”. Cântăreața a filmat atunci o scenă în care ieșea din apă doar într-un maiou de culoare albă, extrem de transparent.

Deși era considerată o bombă sexy a acelor vremuri, Loredana nu arăta nici pe departe atât de bine ca acum. Cu atât mai mult cu cât, spune ea, este naturală din cap până în picioare.

Aceeași sâni ai Loredanei, varianta 1994

Sânii Loredanei, varianta 2021

”Nu am nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor și admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale, cu dietă, sport, având grijă de corpul tău, de fața ta, sunt tratamente și proceduri noninvazive care te ajută să fii wow. Și am avut noroc de la natură că m-am născut cu dotările de rigoare. E o muncă grea să arăți bine, nu e chiar ușor”, a dezvăluit Loredana.

Citeste si: O femeie şi-a dat vălul jos, după 19 ani. Oamenii s-au îngrozit când au văzut cum arată chipul ei- bzi.ro

Medicii sunt convinși că Loredana Groza a apelat la intervenții estetice

Pe de altă parte, au existat voci din rândul medicilor eststicieni care au analizat trăsăturile Loredanei și au ajuns la concluzia că aceasta are mai multe intervenții, cel puțin la nivelul feței. Unul dintre acesta este Victor Topolog, care a explicat cum a reușit Loredana să se schimbe atât de mult de-a lungul timpului.

Citeste si: Totul despre Elena Boncea, fiica Loredanei Groza. I-a moștenit frumusețea și talentul muzical

”Acum, Loredana are un ten bine hidratat. Noi facem chestia asta cu un cocktail de acid hialuronic, care oferă o hidratare foarte bună a tenului. Este evident că a apelat la această procedură. În al doilea rând, a făcut și foarte mult botox în cele trei zone standard de botox: frunte, coada ochilui și zona dintre sprâncene. Pielea ei este în prezent perfect întinsă. Dacă vă uitați un pic și la gâtul ei, și-a întins și pielea de acolo tot prin intermediul botoxului.

Loredana Groza, în valurile înspumate Cicatrice sau doar o cută a pielii?

La nas, înainte ea avea probabil o deviație de sept, care îi dădea și o asimetrie. Probabil a suferit intervenții fie chirurgicale, fie nechirurgicale, cu acid hialuronic pentru a ajunge la rezultatul din prezent. Acum are un nas mai finuț, drept, mai micuț. Forma aceasta a nasului o întinerește.



Cum s-a reinventat Loredana?

Tot cu acid hialuronic și-a rezolvat și cearcănele. Înainte avea niște cearcăne groazice. Tot cu acid hialuronic și-a făcut și o reconturare de mandibulă. Vreo 4, 5 ml de acid hialuronic. De asemenea, și-a făcut niște pomeți extraordinari.

Citeste si: Cum arată fiica Loredanei Groza la 23 de ani? Poze din adolescență vs. poze din prezent!

O altă schimbare care îi conferă un aspect tânăr sunt șanțurile nazogeniene pe care și le-a estompat probabil cu acid hialuronic. Buzele, de asemenea, acum o formă plină. Sunt foarte bine conturate și cărnoase. În trecut avea buzele deshidratate și cu niște urme de gâlme. Are un design natural fără vulgaritate”, a explicat medical într-un video postat pe Youtube.

Loredana Groza adoră să pozeze sexy

Cu sau fără operații, Loredana continuă să fie în centrul atenției, ceea ce este o performanță uriașă pentru o artistă lansată în perioada comunismului. Cântăreața a știut mereu să vină cu ceva nou, să fie la modă și să creeze controverse, adică exact rețeta succesului în showbiz.

.