Sânziana Buruiană lămurește zvonurile privind cel de-al treilea copil. Diva spune dacă va face sau nu un băiețel: "Nu m-am gândit la chestia asta" | EXCLUSIV

Sânziana Buruiană se bucură de o familie superbă alături de Nicolae Zuluf. Sexy blondina are două fetițe minunate care au început, încă de mici, să aibă o carieră strălucită în modă.

Totuși, fiind mama a două fete, Sânziana Buruiană a fost adesea întrebată dacă nu și-ar dori și un băiețel.

Mai mult decât atât, în ultimul timp au apărut numeroase zvonuri cu privire la o eventuală a treia sarcină așa că jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat direct cu fosta asistentă TV ca să afle adevărul. Frumoasa vedetă ne-a dezvăluit totul, în exclusivitate.

Ce spune Sânziana Buruiană despre al treilea copil

Recent, în presa mondenă, au apărut o serie de zvonuri cu privire la faptul că Sânziana Buruiană ar aștepta al treilea copil sau că și-ar dori și un băiețel. Sinceră ca întotdeauna, diva a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro și ne-a dezvăluit totul!

Sânziana Buruiană nu este însărcinată și nici nu se gândește la cel de-al treilea copil. Frumoasa blondină nu se vede nici mamă de băiețel, iar fetițele sale îi ocupă categoric tot timpul.

"Nu aștept al treilea bebeluș, nu sunt însărcinată. Eu nu m-am gândit deloc la chestia asta pentru că eu sunt foarte prinsă cu tot felul de activități cu fetele mele.

Nu poți să știi planurile lui Dumnezeu, ale mele erau să am un singur copil, dar dacă Dumnezeu a vrut doi, e foarte bine și eu sunt foarte fericită, dar eu nu am în plan al treilea copil și nu m-aș vedea mamă de băiețel. Nu sunt genul persoană care am făcut un copil ca să îmi iasă băiețel", a explicat Sânziana Buruiană, pentru WOWbiz.ro.

Sânziana Buruiană își dedică majoritatea timpului fetelor sale

Cele două fetițe sunt un adevărat motiv de mândrie pentru Sânziana Buruiană. Izabela și Antonia sunt extrem de cochete și îi calcă pe urme mamei, amândouă fiind deja modele.

Izabela, fiica cea mare a Sânzianei Buruiană mai are un talent pe lângă modeling, micuța fiind și cântăreață. Recent, Izabela Zuluf a lansat chiar și o piesă pe care o interpretează împreună cu un băiețel.

Sânziana Buruiană ne-a mărturisit că fetele sale îi ocupă cea mai mare parte a timpului și recunoaște că nu are timp de sport, doar sport cu fiicele ei.

"Am foarte multe activități cu fetițele și sunt destul de ocupată. Probabil dacă cumva, cineva are impresia că na.. ar fi din alte motive, pur și simplu nu am timp de foarte mult sport, doar sport cu fetele", a mărturisit Sânziana.

Sânziana Buruiană, planuri de vacanță cu toată familia

Grecia este destinația de vacanță pe care Sânziana Buruiană a ales-o pentru întreaga familie și abia așteaptă să plece în concediu. Pe lângă planurile de relaxare, diva se mai ocupă și de activitățile celor mici, Izabela și Antonia fiind recent modele chiar și pentru Fashion Week.

"Vrem să plecăm în Grecia în curând. Am tot avut prezentări de modă cu fetele, spectacole pentru copii. Au participat la Fashion Weeke, au fost miresele unei colecții, am mai fost la un festival unde Iza a și cântat.

Sunt foarte prinsă cu atâtea activități în cât să mă mai gândesc și la al treilea copil", a mai explicat vedeta.

