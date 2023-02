Sânziana Buruiană, o mamă extrem de devotată. Vedeta alăptează într-una de 7 ani: „Nu m-am oprit niciodată”

In articol:

Viața Sânzianei Buruiană a luat o turnură extrem de diferită din momentul în care s-a căsătorit și a devenit ulterior mamă a două fetițe.

Vedeta încearcă să facă tot ce îi stă în putere pentru ca micuțelor să le fie mereu bine, așa că a decis să se sacrifice și să alăpteze cât de mult va putea, chiar dacă nu este deloc ușor.

Sânziana nu s-a oprit din alăptat de când le-a născut pe cele două fiice ale sale

Sânziana Buruiană și Nicolae Zuluf au o căsnicie fericită, iar din iubirea lor au venit pe lume cele două fiice ale cuplului. De când a adus-o pe lume pe prima lor fată, cu mai bine de 7 ani în urmă, blondina nu s-a mai oprit din alăptat.

Aceasta spune că, atunci când s-a terminat perioada de alăptare pentru fiica cea mare, mezina familiei a venit pe lume, așa că vedeta a luat-o exact de unde a rămas.

„Mai alăptez. Cea mică e non stop cu mine. Nu m-am oprit niciodată din alăptat. Când am terminat cu ea(cu fiica cea mare), a venit cea mică. Le adorm foarte repede.”, a spus Sânziana Buruiană, la un post de televiziune.

Pentru că a trecut atât de mult timp de când alăptează non-stop, Sânziana glumea și spunea în trecut că există șanse să intre în Cartea Recordurilor.

În ceea ce o privește pe fiica sa cea mare, Sânziana a început deja să se gândească la viitorul ei, așa că a introdus-o deja în domeniul muzical. Micuța este foarte încântată de piesa pe care urmează să o lanseze.

„I-am făcut o piesă, o să fie un duet împreună cu un băiețel și sper să fie de impact, ceva așa să fredoneze toată lumea. Mi-am dat seama că este o industrie grea, eu nu prea am avut treabă cu partea muzicală, acum am văzut că este o investiție destul de mare și costurile piesei, ale videoclipului. Ca să fii un artist de mic, trebuie să investești și timp, să mergi la cursurile de canto frecvent, nu este chiar atât de ușor, precum este la modelling. Ea asta își dorește, îi place foarte mult, îi plac lucrurile care sunt la modă acum, tot ce înseamnă tiktok, vlogguri și atunci admiră foarte mult partea nouă a muzicii. Atunci am zis să îmbinăm vloggul și muzica.”, a declarat Sânziana Buruiană, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

