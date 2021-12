Sânziana Buruiană și-a schimbat locul de muncă. Cu ce se ocupă acum în străinătate: "Câștig dublu și lucrez o singură oră pe zi"

In articol:

Sânziana Buruiană are un succes răsunător în plan profesional, după ultima emisiune la care a participat, alături de fiicele ei. Fosta asistentă TV a luat decizia de a se muta cu familia la Budapesta, după ce a primit o ofertă impresionantă din partea unei televiziuni de acolo.

Citeste si: Mama Sânzianei Buruiană are o pensie de 26.000 de lei pe lună! Ce meserie a avut femeia și cum s-a ajuns să încaseze atât de la stat? EXCLUSIV

Sânziana Buruiană, carieră în televiziune, departe de casă

Sânziana Buruiană a avut parte de toată susținerea soțului ei, atunci când un post TV din Budapesta a contactat-o pentru a colabora împreună. Vedeta nu a mai stat pe gânduri și a acceptat imediat provocarea de a prezenta emisiuni de teleshopping într-o țară străină. Cum nu putea fi departe familie, fosta asistentă s-a mutat împreună cu partenerul ei și cu cele două fetițe într-un apartament din capitala Ungariei, pe care l-au închiriat recent: "Îi mulţumesc lui Dumnezeu că El nu mă lasă niciodată pentru sufletul meu bun. Timp de un an(...), am făcut lucruri frumoase împreună cu fetele mele şi m-am străduit să le arăt oamenilor de acasă cele mai frumoase activităţi alături de ele.

Sânziana Buruiană și fetița ei [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, Alexandru Arșinel...- bzi.ro

Am primit imediat oferta de a prezenta emisiuni de teleshopping la Budapesta. Îi mulţumesc producătoarei(...), pentru că datorită acestui proiect frumos care a cuprins şi naşterea celei de-a doua fetiţe am ajuns să am acum un salariu dublu faţă de cel din ţară şi să lucrez o singură oră pe zi!", a declarat Sânziana Buruiană, pentru click.ro.

Familia Sânzianei Buruiană [Sursa foto: Instagram]

Cum s-a adaptat familia Sânzianei în noul oraș?

Sânziana Buruiană a dezvăluit că fetițele și soțul ei s-au adaptat foarte repede la viața din Budapesta.

Vedeta a povestit că timpul scurt de lucru îi permite să desfășoare multe activități alături de copii, iar fiica ei cea mare a reușit deja să câștige locul 1 la un concurs de frumusețe din Ungaria:

Citeste si: Sânziana Buruiană a dat cărțile pe față! De ce nu au venit rudele soțului ei la botezul fiicei lor: „El are o mică revoltă față de rudele lui”

Fetiţele au multe activităţi aici. Izabela participă în continuare la concursuri de miss, face şedinţe foto, a câştigat locul 1 la Little Miss Hungary. Vizităm locuri frumoase, mergem la Zoo, sunt locuri de joacă, locuri cu animale, piscină pentru copii chiar mă gândesc în timpul liber să fac un reality-show împreună cu ele. Mă bucur că vecinii noştri unguri o plac atât de mult pe Izabela şi o pot implica în proiecte cu videoclipuri sau şedinţe foto. Cea mică a început să meargă bine şi se joacă împreună cu surioara ei.", a mai spus Sânziana Buruiană, pentru sursa citată.