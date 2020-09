Sânziana Negru, în lacrimi pe Instagram! S-a despărțit de iubit

Sânziana Negru este una dintre cele mai apreciate influencerițe de la noi din țară. Este o persoană foarte deschisă, însă discretă în ceea ce privește viața personală, astfel că abia la câteva săptămâni de la despărțirea de iubit a luat hotărârea de a veni în fața fanilor și de a le povesti prin ce trece.

In articol:

„Cei care sunteți aici de mai mult timp știți că eu nu sunt adepta vorbitului foarte mult despre relație, familie, pentru că mi se pare că trebuie să rămână private. E mai bine ca mai puțină lume să știe ce se întâmplă acasă. Dar pentru că atât eu cât și Bogdan ne desfășurăm munca pe aceste canale de social media și munca noastră s-a îmbinat cu relația, am simțit să împărtășesc anumite lucruri cu voi”, a început Sânziana Negru mărturisirea.

Sânziana Negru și Bogdan s-au despărțit. Primele declarații

„Probabil ați observat că Bogdan lipsește de pe Instagramul de ceva timp. Motivul este acela la care s-a gândit mai multă lume și anume că ne-am despărțit. Am decis acum câteva săptămâni că e decizia corectă pentru noi. Nu am să intru în detalii, dar am vrut să scap de presiunea asta de a ști doar eu pentru că a fost o relație cu foarte multe experiențe pe care le-am împărtășit aici cu voi.

Citeste si: Narcisa Guță, din nou în fața judecătorilor. De data asta cine o mai scapă? - evz.ro

Nu am să spun că e ușor sau să fiu acum femeia puternică și independentă care zice că viața merge înainte, deși asta se întâmplă, pentru că dacă investești măcar și un minim de sentimente în doi ani și jumătate, tot te simți vulnerabil și dezechilibrat. E perfect normal să simți că deraiezi puțini de la direcția pe care o aveai, dar încerc să mă concentrez pe lucrurile frumoase din viața mea care nu sunt puține.

Cred că a fost cea mai frumoasă relație a mea de până acum prin prisma experiențelor pe care le-am avut”, a mai declarat Sânziana Negru.

Vloggerița a mai precizat că a simțit să vorbească cu fanii ei în contextul mutării într-o altă casă. Sânziana a făcut dej un tur virtual al casei și unele internute i-au spus unde ar trebui pusă camera bebelușului, ceea ce nu i-a picat bine, având în vedere despărțirea.

Cu toate că nu a oferit foarte multe detalii despre despărțire, Sânziana Negru a dat de înțeles că a rămas în relații bune cu fostul iubit și chiar i-a sfătuit pe urmăritorii ei să-l urmărescă în continuare pe Instagram pe Bogdan.

La final Sânziana Negru i-a rugat pe urmăritori să nu îi scrie mesaje în privat prin care să întrebe motivele despărțirii și nici mesaje de tipul „o să fie bine” pentru că știe și ea că o să fie bine în timp.

Drept urmare, vloggerița a primit mesaje frumoase, emoționante și chiar a ținut să mulțumească comunității sale pentru acest lucru.