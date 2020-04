Saptamana Patimilor: Joia Mare, ziua in care are loc Cina cea de Taina

In articol:

Cea de-a patra zi din Saptamana Mare praznuieste patru mari evenimente: spalarea picioarelor ucenicilor de catre Hristos, Cina cea de Taina, rugaciunea din Gradina Ghetsimani si Tradarea lui Iuda.

Joia Mare mai este numita in popor si Joi Mari, Joia Neagra ori Joimarita. Este ziua in care se inrosesc ouale de Paste.

Joia Mare. Obiceiuri si traditii in Saptamana Patimilor

In Joia Mare crestinii mergeau la biserica sa se spovedeasca. De asemenea, era obiceiul ca femeile sa mearga la denie cu o sfoara cu 12 noduri. In timp ce preotul citea cate o evanghelie din cele 12 ele desfaceau cate un nod.

Obiceiuri si traditii in Joia Mare:

- nu se matura, nu se spala, nu se calca.

- nu se doarme peste zi. Cel care va fi gasit dormind va fi lenes tot anul.

- se face borsul pentru ciorba de la masa de Paste.

- se inrosesc ouale. Ouale fierte si vopsite in Joia Mare nu se strica tot anul.

- nu se saruta pe obraz prietenii sau rudele. In Joia Mare, Hristos a fost tradat de Iuda Iscarioteanul. Iuda l-a sarutat pe obraz pe Iisus dupa ce l-a vandut fariseilor pe 30 de arginti.

- nu se fac parastase si pomeni.

- nu se trag clopotele in biserici.

- se arde gunoiul. In mai multe regiuni din Romania e obiceiul de a se face focuri pentru sufletele mortilor care vin la geam sau se asaza la streasina casei.

Joimarita este neiertatoare cu fetele lenese. In credinta populara, batrana si urata Joimarita le toaca degetele tinerelor care au fost lenese in timpul anului.

Denia de Joi. Joia Mare. Denia celor 12 Evanghelii

In biserica se savarseste denia celor 12 Evanghelii, care se citesc pe tot parcursul slujbei din Joia Mare.

Spalarea picioarelor ucenicilor de catre Mantuitorul Iisus Hristos.

"Dupa ce le-a spalat picioarele si Si-a luat hainele, S-a asezat iar la masa si le-a zis: Intelegeti ce v-am facut Eu? Voi Ma numiti pe Mine: Invatatorul si Domnul, si bine ziceti, caci sunt.

Deci, daca Eu, Domnul si Invatatorul, v-am spalt voua picioarele, si voi sunteti datori ca sa spalati picioarele unii altora; Ca v-am dat voua pilda, ca precum v-am facut Eu voua, sa faceti si voi”. (IOAN 13,12-15)

Tot Joi este comemorata Cina cea de taina, cand Hristos a instituit impartasania sau euharistia.

"Si luand painea, multumind, a frant si le-a dat lor, zicand: Acesta este Trupul Meu care se da pentru voi; aceasat sa faceti intru pomenirea Mea.

Asemenea si paharul, dupa ce au cinat, zicand: Acest pahar este Legea cea noua, intru Sangele Meu, care se varsa pentru voi” (LUCA 22,19-20)

Joia Mare. Rugaciunea din Gradina Ghetsimani

Dupa ce a celebrat Pastele cu ucenicii lui, luand Cina cea de Taina, Iisus Hristos a mers sa se roage in Gradina Ghetsimani. Aici si-a petrecut Mantuitorul ultimele clipe din viata, inainte de a fi prins, judecat, condamnat si rastignit pe cruce.

Joia Mare. Tradarea lui Iuda

Iuda Iscarioteanul l-a vandut pe Hristos fariseilor pe 30 de arginti. L-a tradat cu un sarut pe obraz.

"Şi pe când vorbea încă, iată a sosit Iuda, unul dintre cei doisprezece, şi împreună cu el mulţime multă, cu săbii şi cu ciomege, de la arhierei şi de la bătrânii poporului. Iar vânzătorul le-a dat semn, zicând: Pe care-L voi săruta, Acela este! Puneţi mâna pe El. Şi îndată, apropiindu-se de Iisus, a zis: Bucură-Te, Învăţătorule! Şi L-a sărutat. Iar Iisus i-a zis: Prietene, pentru ce ai venit? Atunci ei, apropiindu-se, au pus mâinile pe Iisus şi L-au prins.” (MATEI 26,47-50)

