Saptamana viitoare, interviu memorabil cu Sorin Oprescu, la “40 de intrebari cu Denise Rifai”: “Fiecare chirurg are aleea lui la cimitir!”

Fost primar general al Capitalei, dar si unul dintre cei mai cunoscuti medici din Romania, Sorin Oprescu va fi pus in fata maratonului intrebarilor incomode, pentru a elucida aspecte inca necunoscute despre cariera, viata personala, dar si politica a acestuia.

In prezent, Sorin Oprescu este Seful Sectiei de chirurgie generala de la Spitalul Universitar, a cochetat si cu domeniul politic – avand doua mandate de senator (2000 – 2008), Primar General al Bucurestiului, timp de 7 ani (2008 – 2015); acesta a candidat inclusiv la Presedintia Romaniei. De numele sau se leaga si o ancheta rasunatoare a Directiei Generale Anticoruptie, in anul 2015 fiind suspendat din functia de primar, dupa ce este arestat preventiv, sub acuzarea de luare de mita.

“ Fiecare chirurg are aleea lui la cimitir”, afirma la un moment dat Sorin Oprescu in timpul maratonului de intrebari, dar ce anume il va genera veti afla urmarind o editie incendiara a emisiunii.

“ Ati gresit ca medic?”, “Ati fost vreodata santajat cu vreun copil?”, “Ati condus Spitalul Universitar prin intermediul iubitei?”, “I-ati riscat libertatea fiului dumneavoastra?”, “Sunteti pregatit sa va intoarceti la inchisoare?”, “Cati bani v-au adus functiile in afacerile de familie?”, “Care este cel mai mare regret al dumneavoastra?”, acestea sunt doar cateva dintre cele 40 de intrebari adresate lui Sorin Oprescu in editia de marti a emisiunii difuzate la Kanal D, de la ora 23:00!