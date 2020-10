Micuțul Zeno

Situația incredibilă în Verona, Italia. Un bebeluș de doar patru luni a fost lăsat pe o stradă, chiar de părinții lui. Bebelușul a fost părăsit de mama și de tatăl lui, în noaptea de 14 spre 15 octombrie, în jur de miezul nopții. Din fericire, copilul de doar câteva luni, a fost găsit de un cetățean pakistanez și dus la spital. Micuțul este foarte bine îngrijit la unitatea spitalicească și se află în condiții bune de sănătate.

Carabinierii au aflat de situație și au demarat o anchetă. Astfel, în urma cercetărilor, polițiștii italieni au reușit să ajungă la părinții micuțului. Ei sunt doi români care nu aveau posibilități economice pentru a-l crește, scrie TG Verona.

Părinții bebelușului au fost identificați

Carabinierii din Verona au reușit să-i identifice pe părinții micuțului, lăsat în plină noapte, pe o stradă. Este vorba de un cuplu român, stabilit în zona cartierului Golosine, în via Chioda, Verona. Tatăl în vârstă de 30 de ani și mama de 34, locuiesc în Italia de mai bine de un an. Bebelușul s-a născut în luna iulie a acestui an, fiind primul copil al cuplului, însă având în vedere situația economică precară, românii au primit găzduire în casa unei cunoștințe.

Doi români și-au abandonat bebelușul de patru luni[Sursa foto: PixaBay]

Potrivit oamenilor legii, cei doi părinți nu aveau posibilități materiale și au decis să îl abandoneze pe micuț, pe stradă. Cuplul de români a fost găzduit de o altă româncă și astfel, carabinierii i-au găsit. Chiar cea care i-a primit la ea în casă, a observant că micuțul lipsește și și-a dat seama că se întâmplase ceva. Astfel, românca a sunat la 112.

Micuțul Zeno, așa cum a fost botezat de medicii de la secția de Pediatrie a spitalului Borgo Trento după numele sfântului protector al orașului, are o stare foarte bună de sănătate și este foarte bine îngrijit. Părinții lui trebuie să răspundă în fața instanței pentru infracțiunea de „abandon de minori agravat, comis de un părinte”. Consilierul pentru servicii sociale de la Primăria din Verona, Daniela Maellare, a declarat pentru presa străină, că există foarte multe persoane, care îi contactează și spun că sunt dispuși să înfieze copilul.

foto - tgverona.it