Sarah, fiica Anamariei Prodan, își sărbătorește astăzi ziua de naștere! Impresara i-a transmis fiicei sale un mesaj impresionant: „Nu e nimeni care să îți egaleze frumusețea”

In articol:

Astăzi este o zi mare pentru Anamaria Prodan și pentru întreaga sa familie, pentru că fiica ei cea mică își sărbătorește ziua de naștere. Fix în urmă cu 23 de ani, impresara avea să devină mămică de fată pentru a doua oară, un motiv de mare bucurie la acea vreme și în fiecare an de atunci înainte în ziua de 11 septembrie.

Cu această ocazie specială, încă de la miezul nopții, a scris un mesaj emoționant în mediul online pentru fiica sa, alături de care a atașat și o imagine în care se află cu Sarah.

Una dintre cele mai mari bucurii ale Anamariei Prodan în viață este aceea de a fi mamă. Până în acest moment al vieții sale a adus pe lume 3 copii, două fete și un băiat, însă astăzi, ziua de 11 septembrie este despre fiica sa cea mică și a lui Tiberiu Dumitrescu, Sarah, care a împlinit 23 de ani. Întotdeauna familia este cea mai importantă pentru impresară, în orice circumstanțe s-ar afla, motiv pentru care nici de această dată nu a putut rata ocazia de a-i face fiicei sale o bucurie și în mediul online. Pe lângă cuvintele frumoase pe care le-a primit din partea mamei sale, tânăra a primit o mulțime de mesaje frumoase din partea internauților.

„În ochii mei, nu e nimeni care să îți egaleze frumusețea, nici un cuvânt care să descrie cât însemni pentru mine, nimic nu ar putea diminua dragostea mea pentru tine... o ai acum și pentru totdeauna. Nu contează câți ani ai, vei fi mereu fetița mea.

Te iubesc din suflet ❤️”, a scris Anamaria Prodan în mediul online.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: „Îngeraș” la doar 24 de ani. O tânără din Oradea va deveni model Victoria's Secret. „Când eram mică, băieții râdeau de mine”- stirileprotv.ro

Citește și: „Am obiecte de două milioane de euro” Cum arată locuința cu vedere la Oceanul Atlantic a lui Carmen Harra?! Imagini din apartamentul la care mulți pot doar să viseze: „Are vreo 200 de metri pătrați”

Sarah Dumitrescu are sau nu operații estetice?

Sarah Dumitrescu a fost întrebată de nenumărate ori dacă a apelat sau nu la operații estetice, având în vedere că și-ar permite orice oricând își dorește.

În ciuda aparențelor, se pare că tânăra se concentrează pe cu totul alte lucruri în viață la vârsta sa, consideră că nu are nevoie de îmbunătățiri, dar și că are o vârstă mult prea fragedă pentru a apela la bisturiu.

Citeste si: „Îmi pare rău că au trecut 27 de ani şi nu realizează că nu e bine. Nu e bine pentru copilul lui. Sunt total dezamăgită.” Cornel Palade a vrut să se despartă de soția lui- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV: Anul școlar 2023-2024 între promisiuni și incertitudini. ”Profesorii de calitate creează școli de calitate, astfel că au nevoie de tot suportul posibil din partea societății”- stirilekanald.ro

Citeste si: Cu ce se ocupă Livia, după divoțul de Cătălin Bordea? Bruneta și-a luat bolid de lux- radioimpuls.ro

„Nu am nici o intervenție, de nici un fel! M-a distrat. Sunt sportivă de performanță. Nu am timp de așa ceva. Mi se pare jenant să-ți faci operații la vârsta mea. Am văzut și că am extensii și gene! Asta da, am, când am liber. Atât! La ce viață am eu, nu am timp de prostii. Arăt perfect. Este vorba de genă. Mama arată perfect, frații mei la fel, eu la fel. Suntem unici, frumoși și deștepți. În primul rând, suntem oameni cu O mare. Modestia este pentru alt gen de oameni. Eu știu ce pot și cât sunt de bună. Și muncesc să fiu zilnic mult mai bună”, a spus Sarah Dumitrescu, conform Click.

Citește și: Magda Ciumac se confruntă cu o problemă gravă de sănătate: „Am apelat și la medici români, dar și din străinătate”. Vedeta încă nu a găsit un tratament care să-i vindece afecțiunea