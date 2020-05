Sărbătoare 25 mai. Cruce roșie în Calendarul Creștin Ortodox

Sarbatoare mare 25 mai. Cruce rosie în Calendarul Crestin Ortodox

Sarbatoare 25 mai. Sfanta Scriptura scrie ca Irod, la un ospat prilejuit de sarbatorirea zilei sale de nastere, a poruncit taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul, la cererea Irodiadei.

In articol:

Toate astea dupa ce Ioan il mustrase pe Irod pentru traiul lui nelegiuit cu Irodiada, care era sotia fratelui sau. In ura ei de moarte, Irodiada a sfatuit-o pe Salomeea, fiica ei, care dansase si placuse oaspetilor si indeosebi lui Irod, sa ceara de la acesta capul Botezatorului ca rasplata.

De teama ca Botezatorul ar putea invia daca trupul ar fi fost ingropat alaturi de cap, Irod nu a dat ucenicilor decat trupul sfantului, care a fost ingropat in Sevastia. Capul a fost ingropat de Irodiada in curtea sa, la o adancime mare.

Traditia spune ca, Sfanta Ioana, femeia dregatorului lui Irod, a luat capul Sfantului Ioan Botezatorul din curtea Irodiadei si l-a ingropat la Ierusalim, in muntele Eleonului, intr-un vas de lut. Aceasta este considerata cea dintai aflare a sfantului cap.

La ceva vreme de la acest eveniment, un proprietar bogat si slavit a crezut in Hristos, si lepadand pozitia sociala si toata desertaciunea acestei lumi, s-a facut monah luandu-si numele de Inochentie. Ca monah, el s-a salasluit chiar la locul unde se afla ingropat capul Botezatorului Ioan. Din dorinta de a-și zidi o chilie, el a sapat adanc si a descoperit un vas de pamant in care se afla un cap, ce prin descoperire dumnezeiasca a aflat ca este al lui Ioan Botezatorul. El a cinstit cu evlavie acele sfinte moaste, dupa care le-a ingropat la loc acolo unde le-a gasit.

Citeste si: Sfântul Maslu, cea de-a șaptea Sfântă Taină este speranța celor bolnavi

Citeste si: Prințul Mihai Dimitrie Sturdza a murit la Paris

Citeste si: Un preot a mărturisit cum i-a găsit în noaptea de Înviere pe credincioșii care așteptau Lumină: "Înfrigurați, în pijamale...deasupra măștilor, ochii slobozeau lacrimi"

Capul Sfantului Ioan Botezatorul s-a aflat in acest loc pana in vremea Sfintilor Imparati Constantin si Elena, cand, prin doi monahi, cinstitul cap a ajuns la Emesa, in Siria, la un olar. In anul 453, episcopul Uranie al Emesei, a pus capul lui Ioan Botezatorul in biserica din aceasta cetate. Fiind considerata a doua aflare a cinstitului cap al Botezatorului.

In timpul luptei impotriva sfintelor icoane, capul Sfantului Ioan a fost ingropat la Comane, de unde a fost adus in Constantinopol, de catre Sfantul Ignatie (860), in vremea imparatului Mihail. Fiind considerata cea de-a treia si cea din urma aflare a cinstitului cap.

Sarbatoare 25 mai. Rugaciune catre Sfantul Ioan Botezatorul! Intareste credinta in Hristos

"Sfinte Ioane, Sfinte Botezatorule, tu ai fost chemat de Dumnezeu, inca inainte de a te naste, sa-i pregatesti pe oameni pentru venirea Fiului Sau, iar multimile atrase de faima sfinteniei tale si de puterea Duhului Sfant, ca cel al profetului Ilie, primeau botezul pocaintei in semn de convertire la Dumnezeu.

Tatal ceresc ti-a destainuit pe Fiul Sau, cand a voit sa fie botezat de tine si tu l-ai facut cunoscut ucenicilor tai, zicand: „Iata Mielul lui Dumnezeu, care ridica pacatul lumii!”

Aceasta chemare atat de mare, pe care Insusi Mantuitorul nostru a recunoscut-o, cand a spus ca nu s-a nascut un om mai mare decat tine, nu te-a facut mandru, ci ti-a dat cea mai adanca smerenie, pe care ai exprimat-o cu aceste cuvinte: „Nu sunt vrednic sa-I dezleg cureaua incaltamintei.

Si El trebuie sa creasca, iar eu sa ma micsorez!” Tu ai voit sa-ti jertfesti viata pentru a apara sfintenia casatoriei, infruntandu-l pe regele Irod, care traia nelegitim cu sotia fratelui sau.

Te rugam mijloceste-ne la Dumnezeu o sincera convertire si o iubire puternica fata de El, ca sa-L urmam tot timpul vietii noastre, iar la sfarsit sa-L preamarim pentru toata vesnicia. Amin.", este rugaciune catre Sfantul Ioan Botezatorul.

Sarbatoare 25 mai. Troparul Sfantului Ioan Botezatorul

Glasul 4

Ca pe o dumnezeiasca vistierie ascunsa in pamant, Hristos a descoperit capul tau noua, Proorocule si Inaintemergatorule; deci toti adunandu-ne intru aflarea lui, cu cantari de Dumnezeu graitoare pe Mantuitorul laudam, Cel Ce ne mantuieste pe noi din stricaciune cu rugaciunile tale.

Condacul Sfantului Ioan Botezatorul, la praznuirea celei de a treia aflari a cinstitului sau cap

Glasul 8

Plinind randuiala...

Stalpul cel luminos si dumnezeiesc, care s-a aratat in lume, sfesnicul cel mergator inaintea Soarelui, aratand in toate marginile lumii luminatul si cinstitul sau cap, sfinteste pe cei ce cu credinta se inchina lui, si striga: intelepte Botezatorule al lui Hristos, miluieste-ne pe noi pe toti.

Sarbatoare 25 mai. Tot astazi se mai praznuiesc:

- Sfantului Mucenic Celestin;

- Sfantului Cuvios Olvian.