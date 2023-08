„Sărbatoare azi în sufletul meu” Monica Bîrlădeanu, în culmea fericirii, după ce familia ei s-a mărit! Vestea surprinzătoare pe care le-a dat-o fanilor ei: „Vă spamez cu poze de la nuntă”

In articol:

Monica Bîrlădeanu, în vârstă de 41 de ani, este una dintre cele mai apreciate actrițe din țara noastră. Deși, în ultimii ani, vedeta a fost extrem de discretă cu privire la viața ei personală, de curând s-a aflat faptul că este într-o relație cu Valeriu Gheorghiță, un medic militar, care a devenit cunoscut în calitate de coordonator al Campaniei Naționale de Vaccinare Anti-COVID-19.

La câteva luni după ce s-a scris despre legătura amoroasă dintre cei doi, Monica Bîrlădeanu a luat pe toată lumea prin surprindere, postând câteva imagini de la cununie.

Citește și: „Mă simt onorată” Antonia Scutaru va juca alături de Monica Bîrlădeanu într-un nou serial! Cum a fost experiența de pe platourile de filmare: „Absorbeam ca un burete tot ce făceau colegii mei”

Zilele trecute, Monica Bîrlădeanu le-a dat fanilor ei din mediul online vestea îmbucurătoare despre nuntă. Din păcate, nu este vorba despre nunta ei, căci încă nu se știe cum stau lucrurile în prezent între ea și Valeriu Gheorghiță, ci despre a fratelui său, care și-a luat inima în dinți și și-a unit destinele cu aleasa inimii sale. Pe rețelele de socializare, Monica Bîrlădeanu le-a urat tot binele din lume tinerilor proaspăt căsătoriți și a fost foarte fericită pentru că fratele ei a făcut pasul cel mare.

Citește și: „Am avut un gând azi” Monica Bîrlădeanu, moment de sinceritate pe rețelele sale de socializare! Actrița le-a oferit fanilor săi din mediul online o lecție importantă de viață: „Acolo nu ești relevant”

Citeste si: Cum scapi de hemoroizii externi fara operatie: metode de tratament pentru acasa

Citeste si: Tragedia din Crevedia. Prima reacție publică a lui Ionuț Doldurea, fiul primarului PSD din Caracal, care deține stația de gaz- stirileprotv.ro

„N-are cum sa nu fie sarbatoare azi in sufletul meu cand cel mai misto frate a adus in familia noastra cea mai faina fata! Va iubesc tare mult, dragilor si va doresc doar sa tratati relatia dintre voi ca pe cel mai important lucru pe care il aveti pe lumea asta!(...) E wedding weekend in familia Birladeanu, asa ca va spamez cu poze de la nunta. Sunt in drum spre petrecere acum, insa las aici cateva imagini de mai devreme, de la slujba religioasa. Mi-am vazut fratiorul super emotionat, incercand sa traiasca si launtric, in sufletul lui, fiecare clipa. Cristina, superba, stralucind de bucurie. Mai vin si maine cu filmulete si momente faine. Deocamdata bag un pic de stretching ca am de gand sa rup podelele, 'moldavian style'”, a scris Monica Bîrlădeanu pe pagina ei de Instagram.

Apropiații Monicăi Bîrlădeanu au confirmat relația acesteia cu Valeriu Gheorghiță

În urmă cu câteva luni, se zvonea că actrița ar fi intrat într-o relație cu medicul militar, dar că acesta ar fi, încă, un bărbat căsătorit. La scurt timp după apariția acestor informații, PR-ul Monicăi Bîrlădeanu, Aprilia Ivănescu, a confirmat faptul că actrița și Valeriu Gheorghiță sunt împreună, dar că acesta a divorțat de mult timp. De asemenea, Aprilia a declarat că Monica vrea să rămână în continuare discretă cu privire la situația ei amoroasă, așa cum și-a obișnuit deja fanii.

Citeste si: „Dar încerc să mă descurc cum pot, poate o să vorbesc cu o editură să-mi scriu cartea vieții mele.” Ce i s-a întâmplat Ronei Hartner, după ce i-a recidivat boala- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 28 august 2023: Ce sărbătoare este luni?- stirilekanald.ro

Citeste si: Georgiana Lobonț a răbufnit grav în aeroport. Ce a pățit cântăreața în momentul când a vrut să se îmbarce spre Ibiza: "Vă lasă pe dinafară cu banii dați"- radioimpuls.ro

Citește și: „Asta nu s-a schimbat deloc” Jojo, dezvăluirile neștiute, la nici o lună de la nunta cu Paul Ipate! Cum este, de fapt, relația dintre ei?!

„Da, au o relație, dar Valeriu Gheorghiță e un bărbat divorțat de ceva vreme. Nu înțeleg de unde atâta vâlvă. Monica nu vorbește niciodată despre viața personală de principiu și nici acum n-o s-o facă”, a precizat Aprilia Ivănescu, pentru ego.ro.