Sărbătoare în familia Elenei Gheorghe! Fiul ei a împlinit 10 ani! Ce mesaj i-a transmis public?

Elena Gheorghe este una dintre cele mai iubite artiste din țara noastră. Hiturile sale au zeci de milioane de vizualizări, melodii ce sunt cunoscute foarte bine de români. Aceasta se poate considera o femeie împlinită, atât pe plan profesional, cât și pe cel personal, având o familie minunată, la care mulți visează.

Elena Gheorghe, mesaj cu ocazia zilei de naștere a fiului său

Nicholas, băiețelul E lenei Gheorghe a împlinit frumoasa vârstă de 10 de ani, iar artista nu a putut să nu marcheze momentul, printr-un mesaj emoționant, postat pe contul ei de Instagram.

“10 pe 10, un copil de nota 10.

Acum 10 ani, chiar pe 10 decembrie, la 11:21 venea pe lume cu un glas puternic, un inger de baiat ce a ales sa-i fiu MAMA.

Bucuria a fost imensa si continua sa creasca in fiecare clipa.

Cand ii privesc ochii mari, negri, simt ca viata mea are sens si nu ma pot dezlipi deloc de sufletelul lui plin de bunatate si blandete, de bucuria si inocenta lui. Nicholas este o minune de la Dumnezeu, el venit in viata mea cand simteam ca ma lupt cu cele mai tulburi valuri ale vietii mele, a venit ca o liniste ce s-a asezat in sufletul meu si m-a facut sa realizez ca iubirea este raspunsul la orice.

Cred ca cel mai de pret dar pe care un parinte i-l poate oferi copilului este iubirea, iertarea, toleranta si nu numai fata de el ci si fata de toti semenii.Cred ca asa cum asternem noi parintii viata, asa dorm ai nostri copii, asa ca ma straduiesc in fiecare zi sa-mi asez capul pe perna seara cu gandul ca am facut bine si ca ai mei copii vor avea ce sa invete de la mine.

La multi, multi ani, sufletel bun si drag, fie ca drumul vietii tale sa fie presarat numai cu florile dragostei si ale iubirii iar bunatatea si blandetea sa te urce pe cele mai inalte culmi ale intelepciunii.

Te iubesc!

MAMA”, a fost mesajul Elenei Gheorghe, cu ocazia zilei de naștere a fiului său.

Fiindcă a schimbat prefixu și este o ocazie unică, Elena și-a dus fiul la un loc de joacă extravagant, unde să se poată distra la maxim de ziua lui.

De ce nu și-a schimbat Elena Gheorghe numele după căsătorie?

Elena Gheorghe trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Cornel, încă din adolescență. Cei doi au ajuns să își întemeieze familia mult visată și au împreună doi copii minunați, pe care îi adoră. Cu toate acestea, cântăreața și soțul ei au decis, încă de când au făcut marele pas, ca Elena să își păstreze numele de fată și să nu se treacă în acte cu numele soțului ei.

Pentru că a fost de-a dreptul asaltată de fani, care au fost uimiți de alegerea artistei, vedeta a ținut să explice că a recurs la o asemenea situație deoarece Cornel i-a sugerat acest lucru. Bărbatul s-a gândit că partenera lui este cunoscută peste tot ca fiind "Gheorghe", și schimbarea în Elena Ene ar fi fost ciudată pentru public, care s-ar fi obișnuit destul de greu cu noul nume: "Nu mă cheamă Elena Ene, după soț, ci Elena Gheorghe. Așa a fost de la început, adică nu putem să modicăm acum actele. Așa a fost deal-ul. Să știi că treaba asta nu am vrut-o neapărat eu. Cornel a zis că e o idee foarte bună să rămân așa, pentru că de fiecare dată când mergeam și ne cazam, că știi că noi suntem cu valizele toată ziua, mă rog în timpul pandemiei, nu, dar în general, tot timpul trebuia să stăm să explicăm cum mă numesc eu. Așa că mă prezint Elena Gheorghe și gata.", a declarat Elena Gheorghe, pentru evz.ro.