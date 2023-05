Sărbătoare în familia lui Radu Andrei Tudor, prezentatorul “NEWSTIME”, de la Kanal D2: “Așa am prins curaj să îl iau în brațe”

Radu Andrei Tudor, prezentatorul “NEWSTIME” de la Kanal D2, și soția sa Andreea, au parte de una dintre cele mai frumoase zile din viața lor de părinți. Astăzi, fiul cuplului, David Andrei, împlinește un an, perioada în care le-a adus numai zâmbete bucurie pe chipurile părinților săi.

"Este ziua lui astăzi, ne bucurăm enorm și de această zi, îl vom sărbători pe 27 mai, weekendul viitor, alături de nașii lui și de prieteni apropiați. Va fi o zi cu dublă semnificație, pentru că marcăm și <tăierea moțului>. Abia aștept ce o să aleagă din tăviță și dacă Andrei (n.r. Stoica – nașul micuțului Andrei David) o să aibă curaj să îl țină în brațe, pentru că e mereu emoționat când trebuie să-l ia în brațe. Îi pregătim un tort special, va primi și o mașinuță foarte faină, electrică. El tot primește cadouri, vin neîncetat pachete de la Piatra Neamț, de la ai mei, sau de la Sibiu, de la părinții Andreei. Tortul va fi în formă de minge de fotbal, cel mai probabil. Pe tăviță vom pune un stetoscop, un pix și un carnețel, Constituția- poate se face avocat!-, o minge de fotbal mai mică, o paletă de tenis în miniatură…", a declarat Radu Andrei Tudor cu emoție în glas.

Prezentatorul Kanal D2 își amintește cu emoție fiecare clipă din acest prim an petrecut alături de fiul său. Calitatea de părinte i-a dat un cu totul alt sens în viață, pentru că, după cum spune chiar tânărul tată, a crește un om este o profesie în sine și necesită multă empatie, răbdare, implicare și mai ales iubire.

"Nu știu cum aș putea să calific anul asta. Toate greutățile au fost date uitării când zâmbea fiul meu. Îmi amintesc de prima interacțiune cu el, a fost foarte complicat când l-am ținut prima dată în brațe, aveam senzația că mi se scurge printre degete și că nu sunt capabil să îl țin. Am tot dat târcoale pătuțului, mă tot uitam, îi atingeam mânuțele și vedeam că mă strânge, că este puternic. Așa am prins curaj să îl iau în brațe. Prima dată l-am ținut vreo douăzeci de minute, timp în care am transpirat și am trecut prin toate culorile. Apoi mi-a venit mai ușor. Am înțeles cât de mult m-a îmbogățit venirea lui pe lume. Orice construiești de când apare un copil capătă sens. M-a responsabilizat, am înțeles că părinte ești toată viață, nu doar pentru o perioada de timp", a completat îndrăgitul prezentator.

Micuțul David Andrei este unul dintre telespectatorii fideli ai NEWSTIME, la Kanal D2, devine foarte atent atunci când îi aude vocea tatălui său în încăpere.

"La începerea jurnalului, soția mea îl filmează mereu întorcând capul spre televizor când îmi aude vocea. Este un sentiment copleșitor pentru mine să îl văd cum reacționează. Alte momente de bucurie maximă sunt cele în care ridică mânuțele spre mine să îl iau în brațe, mă topește privirea lui încrezătoare și luminoasă", a adăugat emoționat Radu Andrei Tudor.

Pe Radu Andrei Tudor îl puteți urmări în fiecare zi, de luni până vineri de la ora 21:00, prezentând “NEWSTIME”, grupajul informativ al Kanal D2.