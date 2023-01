Sărbători de coșmar pentru Iulia Albu. Vedeta a trăit cea mai îngrozitoare experiență: „Eu am ajuns și pe la spital”

In articol:

Iulia Albu este cea mai cunoscută și iubită vedetă din showbiz-ul românesc. Aceasta se bucură de o carieră de succes, dar și de o familie minunată.

Iulia Albu, experiență groaznică de Revelion

Din nefericire, vedeta nu a putut să petreacă sărbătorile de iarnă așa cum și-a dorit.

Iulia Albu nu s-a putut bucura de Crăciun, întrucât a fost internată în spital, însă nu a putut să petreacă nici Revelionul. Vedeta a fost bolnavă și a stat toată seara în pat, alături de fiica și iubitul ei, cu o cană de ceai și un film bun.

„ Din păcate, anul acesta am fost la pat toți trei, eu Mika și iubitul meu, răpuși de o gripă îngrozitoare. Eu am ajuns și pe la spital, ceea ce a fost cu atât mai rău, motiv pentru care nu am simțit deloc aceste sărbători.

Nu văd nimic greșit în a-mi cere Crăciunul înapoi. În fond, Crăciunul, pe lângă a fi o sărbătoare sfântă, care într-adevăr, sunt de acord că nu poate fi replicată în orice zi ne dorim, este despre familie și despre bucuria de a fi împreună. Nu puteam să-i refuz asta fiicei mele și nu văd de ce aș face-o mai ales că și anul trecut am avut o situație similară!”, a declarat Iulia Albu, pentru Click!.

Iulia Albu [Sursa foto: Instagram]

Iulia Albu, planuri pentru 2023

Iulia Albu este o femeie foarte activă, lucrând zi de zi la cariera sa. Vedeta și-a propus multe proiecte pe 2023, însă primul plan din acest an este să își ia revanșa pentru Crăciun și Revelion. Criticul de modă și-a petrecut sărbătorile de iarnă pe stil vechi.

„ Anul nou vine cu proiecte noi, cu multă agitație și cu foarte, foarte multă energie. Revelionul nostru îl vom sărbători pe data de 13 ianuarie, decizia noastră de a face sărbătorile pe rit vechi fiind singura logică pe care am putut-o vedea în acest moment.

Așadar în noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie am fost în pat, cu o cană mare de ceai, uitându-mă cu iubitul meu și micuța Mikaela la un film, și admirând frumos de pe terasă artificiile. Între 6 și 13 ianuarie, în schimb, vom avea vacanța pe care o merităm cu toții!”, a mai adăugat Iulia Albu.

Mika și Iulia Albu, ca două picături de apă

Mika este o adolescentă superbă și foarte frumoasă. Tânăra îi calcă pe urmele mamei sale, având un simt al esteticii foarte dezvoltat, preluat de la criticul de modă.

„ Mikaela s-a transformat dintr-un copil în domnișoara-copil la fel de zvăpăiată şi de curioasă, mereu gata să încerce ceva nou şi cu o personalitate extrem de puternică. Credeți că știți ce urmează? Multiplicați THE IULIA ALBU EFFECT de 10 ori şi aveți răspunsul!”, a declarat Iulia Albu, pentru Revista VIVA!.

Iulia Albu și Mika, fiica sa [Sursa foto: Instagram]