Bianca

Povestea de dragoste dintre Bianca Dragusanu si englezul Tristan Tate a captat atentia intregii tari in ultimele zile! Din acest motiv, orice pas pe care il face frumoasa prezentatoare de la “Te vreau langa mine” si iubitul ei este imortalizat si prezentat publicului larg!

In toate ipostazele in care cei doi amorezi au fost surprinsi pana acum se observa clar faptul ca Bianca poate spune ca are langa ea un barbat care o iubeste la nebunie! Ce mai…fara exagerare, omul de afaceri este pur si simplu topit dupa ea si o soarbe din priviri oriunde ar fi! (ce marturisiri a facut Bianca in urma cu o zi despre iubitul ei)

Bianca Dragusanu si iubitul ei se saruta in club! Cum au stat lipiti unul de altul

Asa s-a intamplat si in weekend-ul trecut, pe litoral, atunci cand, diva si Tristan si-au petrecut cateva ore intr-un club de fite din Mamaia! Imbracata precum o diva de la Hollywood, intr-o tinuta all-black, Bianca Dragusanu a aratat bestial, in plus, s-a remarcat si ringul de dans, unde a atras toate privirile si in special pe cele ale iubitului ei!

Drept dovada, barbatul a stat cu ochii numai la ea, i-a zambit, a luat-o de mijloc dragastos, semn ca sentimentele pe care le simte pentru blondina nu ii pot tine mainile departe de trupul ei, a sarutat-o cu drag si a tratat-o pe toata perioada serii ca pe o adevarata printesa.