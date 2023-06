Sasha Lopez, unul dintre cei mai cunoscuți DJ si producători muzicali, dezvăluiri în emisiunea “Invitatul de 12”, difuzată simultan la Kanal D2 si Radio Impuls: “Acum trebuie să vindem casa. Cred că mă mut în Bali!”

Într-o dezvăluire surprinzătoare făcută în emisiunea “Invitatul de 12”, difuzată în această duminică, la ora 12:00, pe Kanal D2 si la Radio Impuls, celebrul DJ și producător muzical Sasha Lopez a dezvăluit că locuința pe care a construit-o cu multă trudă și iubire va trebui să fie vândută, din cauza unor motive bine întemeiate! Invitat în emisiunea moderata de Cosmin Cernat, Sasha Lopez a dezvăluit detaliile.

De mai bine de 2-3 ani, Sasha Lopez și-a concentrat eforturile pentru a-și construi o frumoasă casă, în mijlocul naturii, în apropierea unei păduri idilice.

Cu multă iubire și pasiune, casa a prins contur, iar Sasha și-a imaginat o viață liniștită, departe de agitația urbană. Cu toate acestea, visul său a fost spulberat atunci când a aflat că o autostradă amenință să distrugă pădurea din fața casei sale, situată la doar 80 de metri distanță.

Citeste si: După 12 ani de absență, Ramona Gabor a revenit în România si va oferi detalii, în premieră, la “Teo Show”, în ediția de sâmbătă a emisiunii “Au fost multe lucruri care m-au deranjat. Din acest motiv am și lucrat atât de mult la mine. Îmi păsa foarte mult- kanald.ro

Citeste si: NEWS ALERT. Moscova trimite un avion în București, sâmbătă- stirileprotv.ro

“Noi ne-am apucat de o casa pe care o construim de 2-3 ani si am aflat de curând că va trece o autostradă chiar prin pădurea din fața casei, care se află la 80 de metri de noi… Pădurea nu o să mai existe, am fost și am numărat si copacii, rămân doar 3 copaci… Înțeleg toate lucrurile astea, dar acum trebuie să vindem casa”, a dezvăluit Sasha Lopez în emisiunea lui Cosmin Cernat.

Cu toate că înțelege necesitatea dezvoltării și modernizării infrastructurii, Sasha Lopez se vede nevoit să-și vândă casa, sperând să găsească un cumpărător căruia să-i împărtășească dragostea și respectul pentru natură și frumusețea ei.

"Cuiva poate o să îi placă. Cred că mă mut în Bali", a mărturisit cu tristețe Sasha, dorind să-și găsească un loc în care să se refugieze și să-și regăsească liniștea sufletească în mijlocul naturii.