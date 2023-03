„Sasha o cheamă și pe cățelușa mea” Reacția neașteptată a lui Theo Rose, după ce un internaut i-a spus asta! De la ce vine, de fapt, numele ales de artista pentru fiul ei! Toată lumea a crezut că are legătură cu Alex Leonte

In articol:

Peste numai trei luni, The Rose se va trece la o nouă etapă din viața ei, cea de mamă, căci aceasta își va aduce băiețelul pe lume.

Theo Rose, reacție uluitoare, după ce un internaut a zis că și pe cățeaua lui o cheamă tot Sasha, așa cum vrea artista să-și numească fiul

Artista așteaptă cu sufletul la gură acest moment, la fel și fanii ei, care vor să știe toate detaliile despre băiețel. Ei bine, pentru că nu a vrut să-i țină pe jar, vedeta le-a dezvăluit ce nume i-a ales bebelușului. Imediat după ce a anunțat că pe fiul ei și al lui Anghel Damian îl va chema Sasha Ioan, toată lumea s-a gândit că numele are legătură cu fostul ei iubi, Alex Leonte. Ei bine, artista a „elucidat” acest mister, după ce un internaut a avut o reacție ușor jignitoare cu privire la numele pe care Theo Rose l-a ales pentru fiul ei!

În urmă cu câteva ore, cântăreața a organizat o sesiune de întrebări și răspunsuri, căci a vrut să le satisfacă fanilor ei toate curiozitățile în ceea ce privește atât viața ei profesională, cât și cea personală. Un internaut a profitat de ocazie i-a scris artistei că pe cățelușa lui o cheamă tot Sasha, la fel ca pe viitorul copil al vedetei.

„Nu te supăra, Sasha o cheamă și pe cățelușa mea”, a scris un urmăritor de-al solistei.

Aceasta nu a fost deloc deranjată de mesajul primit, ba chiar a dorit să rezolve odată pentru totdeauna misterul cu privire la numele ales. Mai în glumă, mai în serios, Theo Rose spune că a ales un nume rusesc având în vedere contextul actual în care Rusia este o amenințare serioasă la securitatea Europei de Est.

„Nu mă mai supăr. Promit că nu mă mai supăr! Îți dau explicații: Sasha e nume rusesc. Eu, sper să nu mă judecați, am gândit cu sufletul de mamă. M-am gândit bă, dacă, doamne, ferește, ne invadează rușii, copilul meu, când o fi, să pară d-al lor, ca să îl lase în pace, să îl cruțe. Suflet de mamă. Și, în rusă, Sasha înseamnă Alexandru sau Alexandra. Deci, vezi că nici nu știi cum o cheamă pe cățeaua ta? O cheamă Alexandra. Nu o mai striga așa: Sasha! Sau, mă rog, dacă vrei să treacă și ea de invazia rusă, foarte bine, te înțeleg. Și tu, suflet de mamă. Dacă vrei, poți să-mi aduci mie cățeaua de acum, că, în cazul în care vin rușii, oricum, doar cățeaua ta și copilul meu scapă. Așa că, să îi împrietenim acum, de mici, să se știe unul cu altul, să se ajute la greu. Nu cunosc limba, vremuri grele” , a reacționat Theo Rose.

Theo Rose, hotărâtă să nască pe cale naturală

Artista este conștientă că există posibilitatea ca totul să decurgă bine și rapid, dar și că ar putea suporta chinuri groaznice, dar nu vrea să mai dea înapoi și asta doar din dorința de a se reface cât mai repede pentru a avea grijă de fiul ei.

”Îmi mai e frică, da. Am zile când mă mai tem. M-am hotărât să nasc natural. E o experiență diferită pentru fiecare femeie. Unele trec ușor prin asta, altele au un travaliu lung și dureros, acum Dumnezeu știe cum o fi. Am și zile în care sunt curajoasă și zic: 'Bă, mai bine suport câteva ore travaliu și după aia mă refac și pot să-mi continui viața, mai ales că eu am problema aia cu operațiile, nu m-am operat niciodată de nimic și-mi doresc foarte tare să trec prin experiența asta fără operație, că nu vreau. Pot să evit, vreau să evit. Dar vedem ce-o fi. Cred că e normal să-ți mai fie frică că totuși, e cea mai importantă experiență din viața unei femei”, a spus Theo Rose, pe Instagram.

