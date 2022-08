Saveta Bogdan a ajuns de urgență la medic! Artista are probleme de sănătate: „Nu îmi permit să plătesc, am pensia mică”

In articol:

Toată România o cunoaște pe Saveta Bogdan, una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară. Din păcate, artista se confruntă cu anumite probleme de sănătate care nu-i dau pace așa că vedeta a fost nevoită să meargă la medic.

Saveta Bogdan are 76 de ani și a fost nevoită să meargă la un control cu doar câteva zile înainte să plece pe litoral, acolo unde va

lua parte la câteva filmări.

Artista are probleme de sănătate. [Sursa foto: Facebook ]

Saveta Bogdan a ajuns pe mâna medicilor. De ce afecțiune suferă artista

Cântăreața de muzică populară se confruntă deja de o perioadă cu dureri de cap și de coloană. Doctorul i-a recomandat vedetei să facă un RMN, pentru a vedea cu exactitate de ce suferă mai exact cântăreața.

Saveta Bogdan spune că a fost norocoasă că a primit un bilet de trimitere de la medicul de familie pentru că altfel nu și-ar fi permis să efectueze investigațiile de specialitate.

„Mă pregătesc să fac un RMN. Cu biletul de familie de la medic am scutit 700 de lei. Atât m-ar fi costat, dar eu am pensie mică și nu îmi permiteam să dau atâta pe RMN. M-a durut foarte tare, zilele acestea, în zona cefei. M-a consultat un medic și a spus că am spondiloză”, a declarat artista pentru FANATIK.

Solista urmează să plece pe litoral pentru trei zile, unde aceasta va participa la niște filmări. Chiar dacă merge pe malul mării, artista spune că nu și-a închiriat o cameră de hotel, ci a rugat o prietenă să o găzduiască.

Cântăreața spune că pensia ei este foarte mică și nu își permite să facă mare lucru cu ea. După o viață întreagă de muncă, interpreta primește doar 1200 de lei, bani pe care nu are cum să-i împartă astfel încât să aibă un trai decent. Din această cauză, vedeta îi mulțumește lui Dumnezeu că este talentată și că astfel își poate suplimenta veniturile din muzică.

„Știu că la mare este scump, prețurile sunt foarte mari, dar eu voi sta la o prietenă din Constanța. Nu îmi permit să plătesc pentru o cameră scumpă la hotel. Plec pe data de 9 august și stau până pe 11 august. Voi filma pentru două televiziuni și așa stau și eu puțin pe litoral”, a mai declarat cântăreața de muzică populară pentru sursa citată.