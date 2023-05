Saveta Bogdan a dus bucătăria românească în America: "Mănâncă de rupe". Artista a dezvăluit ce le-a gătit copiilor imediat ce a ajuns în SUA | EXCLUSIV

In articol:

Saveta Bogdan a plecat în SUA, acolo unde va petrece trei luni și unde își vizitează fiica. Îndrăgita interpretă de muzică populară a fost întâmpinat numai cu bunătăți, dar și ea le-a oferit copiilor un tratament pe măsură.

Când vine vorba de bucătăria românească, nimic nu se poate compara, așa că vedeta s-a gândit să le prepare fiicei sale și ginerelui său o serie de feluri tradiționale de la noi, tocmai pentru a le mai alina dorul de România. Artista ne-a dezvăluit în exclusivitate ce gătește cel mai des peste Ocean, dar și ce s-a întâmplat atunci când a încercat să facă mici după rețeta proprie.

Saveta Bogdan, noi detalii despre vacanța în America

Artista va petrece la fiica ei trei luni, timp în care va participa și la spectacole și va mai avea o serie de concerte. Vedeta ne-a dezvăluit că a fost așteptată la aeroport de Ștefania și soțul său, iar artistei i-au oferit numai bunătăți la sosire.

Sigur că nici Saveta Bogdan nu s-a lăsat mai prejos și s-a asigurat că își răsfață copiii fix așa cum trebuie. Vedetei îi este dor de România, iar într-una din zile a încercat să prepare rețeta de mici, numai că ne-a dezvăluit că nu i-a ieșit și nici nu a nimerit gustul pe care îl regăsea în țara noastră.

"Au și ei mâncărurile lor, foarte bune, dar eu le-am pregătit, de Ziua Femeii, mici. A venit cuscra mea, am mai vorbit.

Le-am făcut sarmale de cum am venit. Am încercat să le fac și niște mici, dar tot nu i-am nimerit ca la noi. Am pus condimente, am încercat să fac după rețetă dar nu i-am nimerit ca pe aia din țară. Carne se găsește și aici, se găsesc de toate, dar nu mi-au ieșit cum ies în România.

Mie îmi e dor de casa mea, dar până la 1 August mă întorc în țară. E foarte bine aici, nu îmi lipsește nimic, dar parcă prea am de toate", a explicat Saveta Bogdan, pentru WOWbiz.ro.

Saveta Bogdan, împreună cu fiica ei Cătălina [Sursa foto: Facebook]

Ginerele Savetei Bogdan, răsfățat cu mâncare românească

Artista a dat tot din casă și ne-a povestit că ginerele său iubește preparatele tradiționale românești, așa că în această perioadă este un dublu motiv de bucurie pentru că Saveta Bogdan s-a întrecut pe sine în pregătiri.

Îndrăgita interpretă de muzică populară își gătește singură și prepară mâncare tradițională românească și pentru fiica sa și ginerele ei, așa că ciorbele sunt la ordinea zilei, iar partenerul Ștefaniei mănâncă de rupe, după cum ne-a spus chiar vedeta.

"Fiica mea e foarte fericită să stau aici. Nu mai știe ce să îmi mai dea și ce să îmi mai facă. Ea e foarte mulțumită că stau aici tocmai pentru că le fac mâncare. El s-a învățat deja cu mâncarea mea din România pentru că eu și aici fac mâncare exact ca în România", a explicat ea.

Saveta Bogdan în America [Sursa foto: Facebook]

Ce spune Saveta Bogdan despre mâncarea americană

Artista recunoaște că are și ea preparatele ei preferate când vine vorba de bucătăria americană. Vedeta știe foarte bine ce să aleagă și mai ales ce ingrediente să scoată ca să își păstreze silueta. Totuși, la ciorba americani spune că nu se pot compara cu noi, gustul fiind extrem de diferit.

"Au și ei lucruri bune. Îmi plac foarte mult salatele lor, au hamburgerul care e foarte bun, doar că ei îl fac cu unt și mie îmi place fără unt. Pun carne de vită, cașcaval, toate minunile, dar eu vreau fără unt.

Nu mă omor cu sosurile lor. Ei nu știu să facă ciorbele ca la noi. Dacă mă apuc să fac o ciorbă de roșii, o mănâncă ginerele meu de nu se poate. Vinerea țin post și îmi fac tot așa mâncarea de post, dar fac o supă de roșii. Ei le prepară altfel, le pun acolo grămadă și apoi adaugă tăieței.

Mă feresc mult de dulciuri, de băuturile acidulate și de sosuri", a mai dezvăluit interpreta de muzică populară.

