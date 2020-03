Saveta Bogdan a presimțit moartea fratelui ei

Fratele Savetei Bogdan, Maxim, s-a stins din viață pe 29 februarie. Cântăreaței de muzică populară nu îi vine să creadă nici acum. A vorbit la „Teo Show” pentru prima dată, despre momentele grele prin care a trecut.

Nimeni nu a știut că bărbatul este bolnav. El suferea de o hepatita B, de mai bine de 20 de ani.

a povestit Saveta Bogdan, despre fratele ei.

„Avea hepatită de peste 20 ani și n-a știut. A muncit ani mulți. Nu pot să-mi explic cum de n-a știut. Fata lui lucrează în medicină, putea să-l ajute. N-a știu nimeni. A simțit deodată că i s-a făcut rău și l-a găsit cu hepatita B”, a mai adăugat cântăreața.

Saveta Bogdan a povestit care au fost ultimele vorbe ale fratelui ei, înainte să moară

„Când l-am văzut ultima dată, era speriat. Nu mai era omul ăla vesel pe care-l știam eu. Mi-a zis: Vreau să fii veselă!”, a povestit, cu lacrimi în ochi, Saveta Bogdan.

Cântăreața a presimțit moartea fratelui ei: „N-o să uit cât o să trăiesc”

„Sâmbătă, la ora 9:27, am auzit cum s-a văitat cineva, dar eram singură acasă. Când m-am uitat, n-am văzut pe nimeni. Mi s-a părut că i-am auzit vocea. M-am dus la bucătărie și am deschis geamul. Ce crezi că s-a întâmplat? N-o să uit cât o să trăiesc. Un abur în formă de trandafir a venit spre mine și a intrat în casă. În două minute m-a sunat nepoata mea și mi-a spus că a murit”, a mărturisit Saveta Bogdan, despre ziua în care fratele ei a murit. (Citeste si: Cântăreaţa de muzică populară Saveta Bogdan, la un pas de moarte: ”Am stat in comă”)