Saveta Bogdan a rupt relația cu iubitul și a plecat peste Ocean! Artista nu exclude posibilitatea unei noi povești de dragoste: „Măcar să fie unul cu vreo trei vile așa”

In articol:

Saveta Bogdan a plecat la fiica ei, în Statele Unite ale Americii, acolo unde va petrece următoarele trei luni. Totuși, se pare că viața îndrăgitei interprete de muzică populară nu este întotdeauna roz.

Saveta Bogdan s-a despărțit de iubit și a plecat peste Ocean

Recent, vedeta și iubitul său s-au despărțit și au decis să meargă pe drumuri separate.

Până nu demult, artista a avut o relație cu un avocat, însă se pare că decizia de a pleca în Statele Unite și de a petrece câteva luni acolo nu a fost pe placul iubitului său. Cu toate acestea, Saveta Bogdan a pus familia pe primul plan și a decis totuși să plece peste Ocean, la fiica sa. Vedeta a pus capăt poveștii de iubire, iar acum petrece momente minunate în America. Face cursuri de salsa, participă la parade militare și merge la plajă. Mai mult decât atât, vedeta a mărturisit că nu are timp să se plictisească și profită la maxim de vacanță.

„Am făcut o pauză pentru că, câteodată trebuie să mai faci și pauze cu iubiții ăștia. Ce să spun, aici iau cursuri de salsa, am fost la o paradă militară unde au fost veteranii de război și ei memorează în fiecare an, e atât de frumos.

Nu am timp să mă plictisesc că mereu fac ceva. Da, am renunțat pentru că eu am vrut să vin la fata mea, că nu am mai fost de doi ani. Anul trecut a fost ea în țară, iar anul acesta, am venit și stau câteva luni. Pe el l-a deranjat foarte tare că vin aici și stau câteva luni. Asta este, ce să facem. Fiecare cu copiii lui.”, a declarat artista pentru antenastars.ro.

Citeste si: Hemoroizi externi – cauze si metode de tratament

Saveta Bogdan, probleme la plecarea în America. Ce a pățit artista în aeroport, fix când trebuia să își ia biletul: "Lângă mine s-au așezat doi domni"| EXCLUSIV

”O s-o dau în judecată, condamnată și executată” Saveta Bogdan, la cuțite cu un alt coleg de breaslă. Ce acuzații i-a adus artista lui Nicolae Datcu? Cântărețul a rupt orice prietenie

Vedeta nu exclude posibilitatea unei noi relații: „dacă apare un american, nicio problemă”

Saveta Bogdan a mărturisit că nu este în căutarea unei noi relații, însă nu exclude nici acest scenariu, mai ales că acum este plecată în SUA. Mai mult decât atât, interpreta de muzică populară spune că, în cazul în care se va întâmpla acest lucru, să fie vorba măcar despre cineva „cu bani mulți în bancă”.

Citeste si: „Am fost salvată în ultimul moment.” Ce boală a avut Lumința Anghel. Artista și-a deschis de abia acum sufletul- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 2 iunie 2023. Ce sărbătoare este vineri? Este dezlegare la pește!- stirilekanald.ro

Citeste si: „Cum poate să mintă în halul ăsta?” George Burcea nu a mai suportat și a răbufnit în urma atacurilor Andreei Bălan- radioimpuls.ro

„Eu nu știu engleză. Nu am venit aici să-mi găsesc niciun milionar, niciun miliardar, eu am venit la fata mea. Între timp, mă duc și la plajă cu ea. Ei lucrează, Cătălina vine de la spital. Dacă apare un american, nicio problemă, măcar să fie unul cu vreo trei vile așa, cu bani mulți în bancă. Aici să vezi ce plimbări sunt, aici nu e lumea stresată, este lejeră. Noi suntem în urma lor cu 80 de ani.”, a mai spus cântăreața de muzică populară pentru sursa menționată anterior.

Saveta Bogdan [Sursa foto: Facebook]