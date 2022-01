Saveta Bogdan are de plătit 800 de lei la întreținere, după ce a stat o lună în frig! Și vedetele sunt afectate de explozia facturilor la utilități

In articol:

Facturile uriașe la utilități încep să le afecteze și pe vedetele de la noi. Interpreta de muzică populară Saveta Bogdan spune că s-a trezit cu o întreținere uriașă la apartamentul în care locuiește.

Saveta Bogdan a povestit că, deși stă în frig, a găsit la avizier o valoare uluitoare la întreținere: 800 de lei. Ea spune că e nevoită să se încălească folosind un calorifer electric, ceea ce-i va aduce probabil o nouă factură mare, de data aceasta la electricitate.

Saveta Bogdan: Stau cu un calorifer electirc în priză, toată ziua”

”Nu am căldură în casă. E caloriferul călâu... Eu am noroc, că am un calorifer electric, îl bag în priză și cu ăla îmi fac treaba. Ce să fac, să mă îmbolnăvesc? Și fata mi-a spus: mamă, te rog să-ți bagi ăla în priză. Să nu stai în frig, te rog frumos. Dacă ai nevoie de bani, îți trimit eu. Ea e asistentă, câștigă foarte bine, are 5.000 de euro pe lună.

Întreținerea mi-a venit foarte mult. Cam 800 de lei mi-a venit. Eu am făcut o sesizare, sper să-mi mai reducă din ea, dacă mi-o va reduce. Și am fost și plecată, îți dai seama. Eu nu știu cum le-a încărcat, cum le-a făcut, după ce s-au luat? În sfârșit, eu am făcut chestia asta în scris, acum aștept rezultatul”, a povestit Saveta Bogdan pentru starpopular.ro.

Oana Roman și Mihai Trăistariu, disperați din cauza facturilor uriașe

Oana Roman are de plătit 1.500 de lei la gaze

Saveta Bogdan nu e singura vedetă care s-a plâns de facturile uriașe de la începutul acestui an. Oana Roman a dezvăluit, la rândul ei, că s-a trezit cu o datorie de 1.500 de lei la gaze, în această lună, dublă față de media iernilor trecute.

De asemenea, și Mihai Trăistariu a făcut publică o factură la gaze de 2.400 de lei la gaze, la vila în care și-a făcut școala de muzică. El spune că în acest ritm, nu va mai putea face față și că probabil își va închide afacerea.

