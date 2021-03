Saveta Bogdan, dezvăluire uluitoare despre Elena Merișoreanu: „Ea e divorțată de 20 de ani de soțul ei”

In articol:

Elena Merișoreanu este protagonista unui nou scandal în showbiz-ul românesc. Ei bine, de data aceasta solista de muzică populară a avut o reacție acidă la adresa colegei sale de breaslă, Saveta Bogdan. Cele două și-au aruncat cuvinte grele. Invitată într-o emisiune de televiziune, Saveta Bogdan a făcut o dezvăluire surprinzătoare despre Elena Merișoreanu. Cu ochii în lacrimi, solista de muzică populară le-a mărturisit telespectatorilor că Elena Merișoreanu este divorțată de 20 de ani.

„Ea e divorțată de 20 de ani de soțul ei. Ei sunt în relații bune, el stă prin Oltenia și ea stă în București. Ea se mai duce din când în când. Ei sunt în relații bune, au fete.”.

Elena Merișoreanu[Sursa foto: Captură TV]

Reacția Savetei Bogdan, după ce Elena Merișoreanu a spus că a dansat la bară

În urma unor afirmații făcute de Elena Merișoreanu la adresa Savetei Bogdan, în care susține că artista de muzică populară ar fi dansat la bară, cântăreața și-a ieșit din minți la auzul vorbelor colegei sale și și-a spus punctul de vedere.

„Sunt foarte la locul meu. Sunt foarte supărată pe colega mea Elena Merișoreanu, care vorbește prostii. În primul rând, am făcut un filmuleț cu o rocadă, Rocada Vedetelor, iar emisiuna ne-a propus nouă să facem acest filmuleț în anii 2016. Îi place să își bârfească colegii, pe toată lumea. Dacă eu am să vorbesc de ea, implic și familia. Am fost prietene foarte bune, dar să-i fie rușine! De toată lumea vorbește de rău! O bârfitoare, o intrigantă și o mincinoasă!”.

De asemenea, Saveta Bogdan a declarat că a fost sunată de către colega ei de breaslă. Deși a crezut că aceasta o să-și ceară scuze pentru toate cele întâmplate, lucrurile au degenerat și mai tare. Potrivit spuselor sale, Elena Merișoreanu i-a vorbit foarte urât la telefon.