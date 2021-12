Saveta Bogdan, diagnostic îngrijorător în urma unui control medical: "Am simțit așa, o amețeală"

In articol:

Saveta Bogdan se confruntă cu probleme de sănătate. Artista a apelat la ajutorul specialiștilor, după ce mai multe zile la rând a prezentat stări de amețeală și s-a simțit slăbită.

Saveta Bogdan: "Am simțit așa o amețeală, un fâsâit în ureche"

Saveta Bogdan a mers să își facă un control medical, după ce anumite simptome neobișnuite i-au dat de bănuit. Solista a povestit că a apelat la un specialist pentru a fi examinată, întrucât prezenta stări de amețeală și un anumit fâsâit în ureche.

După ce a fost supusă unei ecografii Doppler, interpreta de muzică populară s-a arătat dezamăgită de doctori, căci aceștia nu au fost deloc expliciți în privința diagnosticului: "Am fost la doctor să fac un control, că am simțit așa o amețeală, un fâsâit în ureche și am vrut să-mi fac un Doppler, dar doamna nu a fost extraordinar de explicită, a fost drăguță în felul ei, dar nu a stat să-mi explice mai departe și m-a trimis la medicul de familie. Ea mi-a dat rezultatul, mi l-a pus în mână, și atât. Mi-a pus poza, mi-a făcut mai multe poze și mi le-a pus în brațe, să mă duc la medicul de familie. Eu n-am avut timp să mă duc." , a declarat Saveta Bogdan, în cadrul unei emisiuni TV.

"Mă simt mai bine acum"

După ce a tras o sperietură zdravănă din cauza simptomelor cu care s-a confruntat, starea de sănătate a Savetei Bogdan s-a stabilizat.

Acum artista se simte mai bine, însă este în continuare nelămurită în privința afecțiunii cu care se confruntă și a diagnosticului pus de medici: "Mă simt bine acum, nu mai am pocniturile, cred că a fost o chestiune de tensiune. Nu a fost ceva grav, doar că mă așteptam să-mi explice, să stea de vorbă cu mine, să mă facă să înțeleg, să-mi spună exact.", a mai spus cântăreața, în cadrul aceleiași emisiuni TV.

