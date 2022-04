Saveta Bogdan, după două căsnicii eșuate, le dă sfaturi tinerelor îndrăgostite: ”După prima palmă primită, dacă-l iubește, să îl ierte”

In articol:

La 76 de ani, aceasta fiind vârsta actuală a interpretei de muzică populară, vorbește despre eșecurile în amor pe care le-a trăit și vine cu sfaturi pentru tinerele aflate la început de căsnicie.

Trecută prin două mariaje eșuate, dar bucurându-se de o carieră de succes și de o fiică minunată, cântăreața spune că acum este liniștită, doar că drumul până la cea de-a treia relație, care o împlinește în totalitate, a fost

unul lung și anevoios.

Saveta Bogdan [Sursa foto: Facebook]

Saveta Bogdan nu acceptă violența în cuplu

Prima dată s-a îndrăgostit la 16 ani, doi ani mai târziu a fugit de acasă și s-a căsătorit cu cel căruia îi poartă numele și astăzi. Relația a durat patru ani, însă a ajuns la final după ce părinții tânărului au intervenit. Ulterior, în jurul vârstei de 20 de ani, artista și-a cunoscut al doilea soț, dar nici atunci norocul nu i-a surâs.

De douăzeci de ani, însă, se iubește cu un avocat. Nu vrea să mai audă de nuntă, căci lipsește încrederea în genul masculin, spune că îi este bine așa cum sunt acum. Mai mult decât atât, mărturisește ea, nu mai vrea să întrțină pe nimeni, motiv pentru care, întâlnirile mai rare sunt mai bune.

”M-am îndrăgostit de el, aveam 16 ani și câteva luni. Mm fugit cu el și ne-am căsătorit pe la 18 ani. Numele lui îl port, Bogdan. Și așa am rămas. Am stat vreo patru ani împreună, dar relația a început să se strice pentru că s-au băgat părinții între noi.Tot în București l-am cunoscut pe al doilea soț al meu. Aveam aproape 20 de ani când l-am întâlnit. Era la facultate, la ASE, anul 3, și am fost invitată să cant la un bal de boboci acolo. La final am primit o diplomă și un buchet de flori cu un bilet înăuntru. Scria că își dorește să mă întâlnească pentru că îi place foarte mult de mine. Cred că toți caută numai bani, menaj, gătit. Suntem împreună de 20 de ani și cred că e mai bine așa. Nu mai pot să am încredere în niște acte. Dacă le faci, bărbații se cred stăpânii tăi, se poartă urât cu tine. Am învățat că mai răruț e mai drăguț”, a declarat Saveta Bogdan, conform Fanatik.

După toate cele trăite, bune și rele laolaltă, Saveta Bogdan are și un sfat pentru domnișoarele sau doamnele care se află într-o relație.

Pentru că a trecut prin două căsnicii în care actele de violență nu au lipsit, folclorista le îndeamnă pe femeile de pretutindeni să învețe să fie independente și abia apoi să formeze o familie cu cel de lângă.

În felul acesta, crede atista, când relația se degradează, femeia poate oricând să își ia viață în mâini, fără să se simtă ”prizonieră” ori legată de ajutorul oferit de cel de lângă ea.

De asemenea, trecută prin violența domestică, Saveta Bogdan este de părere că primul act de violență poate fi trecut cu vederea, dacă există iubire și dacă nu se mai repetă. În caz contrar, când bărbatul abuză de puterea sa fizică, trebuie părăsit imediat, fără doar și poate.

”Eu le sfătuiesc să aibă serviciu, să își termine studiile, să țină bine de portofelele lor personale și să nu se dea pe mâna bărbatului. Ei sunt buni, în general, dar nu trebuie să stăm la mâna lor. O femeie care se descurcă în viață și nu depinde de bărbat n-o să stea să fie abuzată. După prima palmă primită, dacă-l iubește atunci să îl ierte. Dar dacă se întâmplă și a două oară să plece, pentru că nu mai există cale de întoarcere. Eu nu am stat bătută și chinuită, am plecat. Nu am putut să stau și să îndur bătaia”, a mai declarat cântăreața de muzică populară.