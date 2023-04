Saveta Bogdan face lumină în scandalul momentului! Ce spune despre presupusa ceartă cu o interpretă de muzică populară: "Au fost niște glume de culise" | EXCLUSIV

In articol:

Recent, s-a scris că Saveta Bogdan și Corina Dragomir ar fi fost protagonistele unui scandal, chiar în timpul filmărilor pentru o emisiune TV.

Mărul discordiei ar fi fost un microfon, iar interpretele și-ar fi adresa vorbe grele.

Saveta Bogdan a discutat cu jurnaliștii WOWbiz.ro și a lămurit zvonurile privind presupusul scandal. Artista a explicat că nu a fost vorba despre o ceartă între cele două și precizează că nu au nimic de împărțit. Din contră, artista ne-a explicat în exclusivitate că tot ce s-a întâmplat acolo au fost doar niște glume de culise.

Saveta Bogdan face lumină în presupusul scandal cu Corina Dragomir

Recent, s-a spus că Saveta Bogdan și Corina Dragomir ar fi fost protagonistele unui scandal, cearta având loc chiar în platoul unei emisiuni TV. Artista spune că totul a pornit de la o glumă și lucrurile au fost greșit interpretate.

Mai mult decât atât, Saveta Bogdan face clarificări pe subiect și ne-a explicat că nu a fost vorba despre un scandal sau o ceartă, ci doar despre o glumă pe care a făcut-o la finalul filmărilor.

"Nu a fost niciun scandal. Nu s-a certat nimeni. Au fost niște glume care s-au făcut. Nu a fost nimic! S-au făcut niște glume în culise, așa cum glumim noi. Am glumit cu toți acolo, era terminată emisiunea. Nu ne-am certat, nu a fost niciun scandal. Au fost doar niște glume de culise", a explicat Saveta Bogdan, pentru WOWbiz.ro.

Saveta Bogdan, gata să plece în America

Peste doar câteva zile, artista urmează să plece la fiica sa în America. Saveta bogdan a așteptat mult timp acest moment, mai ales că vremea rea și zăpezile de peste Ocean au împiedicat-o să zboare în Wisconsin mai devreme.

Artista va avea o serie de concerte acolo, iar autoritățile din orașul unde se află fiica sa i-au pregătit chiar și o surpriză.

"Într-o săptămână plec la fiica mea în America. O să am spectacole și acolo. Vor să îmi dea și o steluță pe aleea personalităților, acolo la Lacul Verde", ne-a mărturisit artista.

Din pricina vremii de iarnă, Saveta Bogdan a fost nevoită să își amâne plecarea în mai multe rânduri, iar Paștele l-a petrecut la București.

"La fiica mea vreau să plec în mai. Ei au avut multă zăpadă acolo unde stă ea. Au avut furtuni de zăpadă și a fost destul de nasol. Am stabilit să mă duc în mai la ea pentru că am avut de înregistrat 14 piese noi.

Am vrut să plec la ea înainte de Paște, dar dacă nu am putut am zis să mai amân. Voi petrece Paștele aici, mai am niște probleme de rezolvat, mai am spectacole", ne-a mărturisit Saveta Bogdan, chiar înainte de sărbători.

Ce va face Saveta Bogdan în America

Artista ne-a povestit în trecut că abia așteaptă să plece la fiica sa. Ștefania are nevoie de ajutor cu grădina, iar acesta este unul dintre principalele motive pentru care artista se va deplasa peste Ocean. Saveta Bogdan își dorește să o ajute așa cum poate pe fiica sa la amenajarea curții.

"Trebuie să mă duc atunci când este Paștele la ei, practic în mai, iunie, iulie aș vrea să mă duc, dar să vedem că mai și spectacole, am niște spectacole la Roma și mai am lucruri de rezolvat până atunci.

Acolo dacă mă duc, drumul este foarte lung și vreau să mă duc să stau vreo trei luni. Vreau să îi fac grădina fetei mele, pentru că în mai începe să planteze și să amenajeze grădina. Am vorbit cu ea și mi-a zis că în martie sau aprilie la ei încă mai ninge. Ea stă în Wisconsin și la ei atunci încă mai e zăpadă", a mai povestit artista, pentru WOWbiz.ro.

