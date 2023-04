Saveta Bogdan îi dă replica lui Nicolae Datcu, după ce artistul a spus că o va da în judecată. Interpreta de muzică populară a spus ce s-a întâmplat între ei: "E o poveste veche"

In articol:

Saveta Bogdan a reacționat, după ce Nicolae Datcu a declarat că o va da în judecată. Artista se apără și mărturisește că nu există niciun motiv plauzibil pentru care solistul ar putea face acest lucru.

Mai mult, mărturisește că interpretul de muzică populară caută doar atenția publică.

Savea Bogdan susține că este în relații bune cu Nicolae Datcu, așa că nu vede niciun motiv pentru care artistul ar dori să o dea în judecată. Cu toate acestea, interpretul de muzică populară se arată extrem de deranjat și susține că vrea să acționeze în instanță, după ce colega sa de breaslă ar fi făcut niște afirmații neadevărate despre el.

Pe de altă parte, Saveta Bogdan declară că nu a spus nimic, ba mai mult, mărturisește că solistul a răscolit o poveste mai veche, pentru a fi din nou în centrul atenției.

“Nu are de ce să mă dea în judecată, când nu am făcut glume din astea. Nu am spus nimic rău de el. Este prietenul și colegul meu de o viață. Am râs, am glumit și el a scris la ziar. Eu nu am spus despre el că este cel mai prost cântăreț. De unde? El este colegul meu. Eu nu fac glume de acest fel. Probabil că vrea să vorbească lumea despre el. Altfel nu îmi explic. Face și el glume. Uite ce glume!

Dar de ce tocmai cu mine? E o poveste veche din 2016, o poveste pe care a răscolit-o acum. Să vorbească lumea de el. Așa a vrut el. Dar eu nu am nimic cu el. Să fie sănătos. Lui îi place să vorbească lumea de el… Eu l-am întrebat de ce a făcut asta și mi-a spus: 'Tu ești cu cancan-urile. Lasă, să mai vorbească lumea de noi!'. Auzi și tu ce a putut spune!”, a mărturisit Saveta Bogdan, pentru viva.ro.

Nicolae Datcu vrea să o dea în judecată pe Saveta Bogdan [Sursa foto: Facebook]

De la ce a început disputa dintre Saveta Bogdan și Nicolae Datcu?

În urmă cu ceva timp, Saveta Bogdan ar fi spus în public că urmează să meargă la aeroport să îl întâmpine pe Nicolae Datcu, care ar fi fost plecat să se întâlnească cu o franțuzoaică, deși este căsătorit. Declarațiile artistei l-au deranjat pe interpretul de muzică populară, care a susținut în cadrul unei emisiuni că o va da în judecată pe colega sa de breaslă.

“Nu ascultați ceea ce spune doamna Saveta. Poate a fost așa sau poate nu a fost așa, dar ea ca o colegă adevărată cum poate să vină să spună asemenea lucruri la televiziune, la presă. Păi nu dă ea ochii cu mine? O să o dau în judecată pentru lucrurile astea. Dacă era o colegă minunată nu făcea așa ceva. Ce? Eu am spus gagicii pe care i-a avut tineri, că pe cei bătrâni nu îi știu….

Îi mulțumesc! Doamna Saveta sunteți minunată! Știți care este cel mai rău lucru? Deschizi frigiderul și dai de doamna Saveta, deschizi aragazul și dai de doamna Saveta, și acum vine să arunce cu un lucruri d-astea în suflețelul meu care a iubit-o și a respectat-o. O s-o dau în judecată, condamnată și executată sigur”, a explicat Nicolae Datcu, în cadrul unei emisiuni TV.

În ceea ce o privește pe franțuzoaică, Nicolae Datcu explică că femeia era o impresară și urma să se vadă cu ea pentru a discuta detalii legate de carieră. Artistul a dezvăluit că era vorba despre un turneu la Paris, însă nu a mai avut loc din cauza Savetei Bogdan.

“Era un turneu la Paris și a vrut să mi-l fure. Și s-a băgat peste impresara franțuzoaică care mă lua pe mine. Era doar o relație profesională, atât. Nici dânsa nu a mai ajuns, dar nici eu. Voi avea un război intens cu doamna Saveta. M-am supărat rău”, a mai spus interpretul de muzică populară.