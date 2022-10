Saveta Bogdan iubește din nou, la 76 de ani. Cine este bărbatul care i-a furat inima cântăreței: „Este frumos, tânăr și deștept”

In articol:

În ciuda faptului că are 76 de ani, Saveta Bogdan este are un spirit tânăr, care întotdeauna tânjește după iubire. Interpreta de muzică populară a trecut prin două căsnicii eșuate, în care a fost înșelată și a avut de suferit, însă se pare că de data aceasta lucrurile par a fi cu totul diferite.

Saveta Bogdan iubește și se simte iubită în momentul de față și nu se teme să recunoască cest lucru în fața tuturor fanilor săi. Recent, a povestit de când se află într-o nouă relație, dar și cu ce se ocupă bărbatul care a făcut-o să lase garda jos.

Saveta Bogdan a declarat că a fost înșelată de fostul soț de 83 de ori, însă se pare că nu și-a pierdut niciodată speranța că va găsi un bărbat care să o trateze fix așa cum merită. Artista este foarte fericită că și-a găsit liniștea în brațele unui ambasador care nu este român.

Saveta Bogdan, îndrăgostită din nou la 76 de ani

Saveta Bogdan se află într-o relație cu misteriosul ambasador de câteva luni bune. Cu toate că la mijloc există sentimente puternice, interpreta a declarat că nu ar putea niciodată să renunțe la țara ei natală, nici măcar în numele dragostei.

Bărbatul care i-a furat inima nu este român, însă se pare că nici acesta nu este un motiv suficient de mare pentru a-și lăsa în urmă cariera de-o viață construită în România.

„Am o nouă relație, cu un ambasador. Toată lumea mă face săracă, că sunt amărâtă, că sunt bolnavă, că am nu știu ce, dar nu am nimic, sunt sănătoasă, frumoasă și devreme acasă. Da, am un nou iubit și nu este român. Ne cunoaștem de câteva luni, dar nu am vrut să spun. Eu sunt de modă veche, nu mă pot apropia așa oricum. Mi-a adus flori destule. Nu aș renunța niciodată la România pentru a-l urma, pentru că am publicul meu care mă iubește, am lumea mea”, a spus cântăreața, conform SpyNews.

Saveta Bogdan se declară îndrăgostită de noul ei partener. Are numai cuvinte de laudă de spus despre acesta, însă, cel puțin pentru moment, interpreta de muzică populară își dorește să nu dezvăluie identitatea misteriosului bărbat.

„Este un tip foarte deștept și lui i-a plăcut că eu am un diamant pe dinte, mi-a plăcut cum vorbește, cât de frumos. Este frumos, tânăr și deștept”, a mărturisit interpreta de muzică populară.