Saveta Bogdan, probleme la plecarea în America. Ce a pățit artista în aeroport, fix când trebuia să își ia biletul: "Lângă mine s-au așezat doi domni" | EXCLUSIV

In articol:

Saveta Bogdan și-a planificat în cel mai mic detaliu excursia în America. Artista va petrece trei luni la fiica sa Ștefania și va avea și o serie de spectacole peste Ocean.

Deși nu se temea de zborul lung, îndrăgita interpretă de muzică populară a avut parte de evenimente inedite pe aeroport, și la plecarea din România, dar și în momentul în care a aterizat în SUA.

Artista este obișnuită cu acest drum, tocmai pentru că nu a plecat pentru prima oară în Statele Unite. La escală însă imprimanta s-a blocat și vedeta era să rămână fără bilet. Nici drumul nu a fost ușor, dar totul s-a terminat cu bine și mai ales cu multă bucurie la revederea cu Ștefania.

Saveta Bogda, probleme cu biletele de avion chiar pe avion

Artista și-a pregătit din timp bagajele, și-a luat biletele de avion și a fost gata de zbor, însă la escală a întâmpinat o mică problemă cu biletele. Imprimanta s-a blocat și compania aeriană nu i-a mai tipări biletul Savetei Bogdan, motiv pentru care i-au dat un bilet de mână prin care să ateste locul și faptul că a plătit.

Citește și: "A fost cadou de la mama". Vedetele vin cu dezvăluiri emoționante și spun care au fost cele mai importante mărțișoare pe care le-au primit vreodată| EXCLUSIV

"Plecarea a venit și cu bune și cu rele. Zborul a fost un pic mai primejdios, dar în rest a fost totul bine. Asta este, se mai întâmplă. Eu mi-am luat biletul cu mai mult timp înainte și m-am dus să îmi dea locul. Când am ajuns la compania cu care am zburat, la noi la aeroport, mi-a dat primul bilet și stăteam să mi-l dea și pe al doilea.

Când să îl printeze, nu mai mergea deloc computerul. S-au chinuit, a venit un domn de la aeroport, au încercat și tot nu reușeau să scoată al doilea bilet, din Turcia până în SUA. Mi-au dat un bilet de mână.

Citeste si: Theo Rose a primit interdicții alimentare în a opta lună de sarcină! „Mi-a zis doctorul”. Cum afectează alimentația vedetei bebelușul pe care-l are în pântece- kanald.ro

Citeste si: A fost condamnat la 30 de ani de închisoare. Decizia este definitivă- stirileprotv.ro

Avionul care pleca din România a avut întârziere și mi-a fost frică să nu ratez al doilea zbor. Am avut o diferență de două ore între ele. Până îmi fac controlul, până îmi dă biletul, deja îmi făceam griji că-l pierd.

Am ajuns la timp, dar drumul e foarte lung și mi-au dat bilet la geam, pe roată. În sfârșit, m-a mai ajuta un român acolo, mi-am luat biletul, doar că nu a fost cum am vrut eu", a mărturisit Saveta Bogdan, pentru Wowbiz.ro.

Saveta Bogdan [Sursa foto: Facebook]

Saveta Bogdan a așteptat mai bine de o oră după bagaj

Mare i-a fost mirarea artistei când a ajuns la destinație și a văzut că trebuie să aștepte mai bine de o oră după bagajul de la cală. Vedeta a crezut inițial că valiza s-a pierdut și a rămas la escală, tocmai pentru că nu primise nici biletul de avion de la companie.

Citește și: Saveta Bogdan mărturisește cum a arătat cel mai greu moment din viața ei: "Când mi-au spus că a murit, i-am auzit inima bătând pe pernă lângă mine"| EXCLUSIV

"Lângă mine au stat doi domni, unul dintre ei a adormit și sforăia de rupea pământul, în timp ce celălalt a început să râdă de el și deranja și primul și al doilea scaun.

Citeste si: “Veneau doar să mă întrebe că de ce nu am mâini!” Lorelai Moșneguțu a povestit totul despre cel mai greu moment din viața sa- kfetele.ro

Citeste si: Sărbătoare miercuri, 17 mai 2023. Ce apare în calendarul ortodox- stirilekanald.ro

Citeste si: După încoronarea tatălui său, prințul William a început să se gândească deja la propria ceremonie. Persoanele apropiate din cercul său scot la iveală detalii inedite: "Încoronarea lui va arăta și se va simți destul de diferit"- radioimpuls.ro

Până la urmă am ajuns la Chicago, unde am stat o oră sau două până a venit valiza. Am crezut că am pierdut-o dacă nu mi-a dat fata aia biletul, m-am gândit că nu mi-a pus biletul de cală. Am așteptat de am înnebunit acolo", a mai adăugat ea.

Saveta Bogdan [Sursa foto: Facebook]

Vremea din SUA nu se compară cu cea de acasă și deși este extrem de bine trată de copii, artista mai duce dorul atmosferei din România. Timp de trei luni, Saveta Bogdan va sta la fiica sa în SUA, acolo unde urmează să aibă și spectacole.

"M-a așteptat fiica mea la aeroport cu ginerele meu. Ne-am pupat și când am ieșit din aeroport ce surpriză, acolo ningea. Era totuși mai cald la noi în România. De două sptămîni de zile de când sunt aici, a fost o singură zi frumoasă", ne-a mai transmis ea.

Dacă aveți mai multe informații pe acest subiect, nu ezitați să ne contactați pe adresa de mail [email protected]!