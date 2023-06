Saveta Bogdan s-a despărțit de iubit, iar acum este pregătită pentru o nouă relație! Ce calități trebuie să aibă viitorul partener al artistei

In articol:

Saveta Bogdan este din nou femeie singură, după ce s-a despărțit recent de iubitul său. Interpreta de muzică populară este pregătită să-și asume o nouă relație, însă nu mai este dispusă să accepte anumite lucruri, așa cum a făcut în relația care tocmai s-a încheiat.

Artista a dezvăluit motivul despărțirii, dar și ce calități trebuie să aibă viitorul partener cu care își va împărți viața.

Saveta Bogdan a dezvăluit că motivul ruperii relației sale este chiar plecarea sa în America pentru câteva luni, la fiica sa. Bărbatul și-ar fi dorit ca pentru câteva zile să meargă în vacanță în Maldive, însă artista a prioritizat vizita la fiica sa, refuzând astfel invitația iubitului său. Pentru că nu și-a modificat programul în funcție de dorințele bărbatului, acesta s-a supărat, decizând de comun acord să se despartă.

„Eu am plecat în America, el a vrut să mă ducă în Maldive vreo 10 zile, iar eu nu pot, am alt program, i-am zis că mă duc la fată că n-am mai fost la ea de doi ani, i-am zis că eu mă duc aici, am luat o pauză. El s-a supărat, că el a vrut să mă ducă acolo, asta e, ce vrei!”, a spus Saveta Bogdan, conform Spynews.

Citeste si: Hemoroizi externi – cauze si metode de tratament

Citește și: ”O s-o dau în judecată, condamnată și executată” Saveta Bogdan, la cuțite cu un alt coleg de breaslă. Ce acuzații i-a adus artista lui Nicolae Datcu? Cântărețul a rupt orice prietenie

Ce calități trebuie să aibă viitorul partener al Savetei Bogdan?

După ultimul eșec în dragoste, Saveta Bgdan a hotărât că tot ceea ce își dorește este să iasă periodic în oraș cu viitorul ei iubit și nimic mai mult. Artista a menționat că nu mai este dispusă să accepte interdicții și un comportament autoritar din partea partenerului ei.

Citeste si: „Nu mai sunt șanse să ne așezăm la aceeași masă.” Flavius Nedelea a vorbit pentru prima dată, după ce el și Anamaria Prodan au mers pe drumuri separate- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 5 iunie 2023. Sărbătoare importantă pentru credincioși- stirilekanald.ro

Citeste si: Fanii lui Taylor Swift au purtat scutece pentru adulți la concertul ei. Motivul șocant pentru care au recurs la acest gest- radioimpuls.ro

„Nu mai vreau așa apropiat, vreau doar așa să ne căutăm la o cafea, să ne vedem. Nu vreau să-mi impună nimic, să fac ce zice el, să mă lase cum vreau eu, eu dacă am venit la copiii mei am venit, sunt copiii mei. Nu vreau să-mi impună fă așa, fă așa, el era puțin autoritar, mie nu-mi plac oamenii ăștia. Să fie frumos, să îmi vorbească frumos, să nu mă jignească, să fie un om cu capul pe umeri, că mie nu-mi trebuie bogăție, eu am de toate aici”, a mai spus cântăreața de muzică populară.

Citește și: Saveta Bogdan, mărturisiri cutremurătoare de la seismul din 1977, care a afectat România. Socrul interpretei i-a salvat viața în acea noapte: „Eram cu fata în brațe. Cred că ne omora pe amândouă”