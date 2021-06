Saveta Bogdan, semne din lumea de dincolo. Fratele ei vrea să comunice cu ea?

Saveta Bogdan, semne dupa moartea fratelui [Sursa foto: Facebook] 17:30, iun 10, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Saveta Bogdan își plânge durerea suferită după ce, anul trecut, cei doi frați ai săi au decedat. Frații Stavetei Bogdan au murit anul trecut la scurtă perioadă de timp unul de celălalt. Dublă suferință, îndrăgita cântăreață de muzică populară nu își poate găsi, încă, liniștea.

Fratele Savetei Bogdan comunică cu ea și dincolo de moarte

Staveta Bogdan a mărturisit pentru o emisiune tv că unul dintre frații săi, Maxim, i-a apărut în vis. Ea a declarant că în vis, Maxim i-a atins mâna și a încercat să o pupe.

Saveta Bogdan crede că semnificația visului este că fratele său îi mulțumește pentru pomenile pe care artista i le face. Aceasta are un singur regret, însă, și anume că fratele ei nu a fost împărtășit înainte de închide ochii pentru totdeauna.

”L-am mai visat o dată, așa, avea o șapcă în cap maro și un palton pe el tot așa maro și a întins mâna spre mine. A vrut să mă tragă să mă pupe și am zis: Nu, nu, nu ne pupăm. Îmi pare rău că a murit neîmpărtășit, asta mă doare foarte tare, eu îi fac pomeni, eu îi aprind lumânări”, a declarat Saveta Bogdan pentru o emisiune tv.

Semne înainte ca fratele ei să moară

Cântăreața de muzică populară a mărturisit cum, înainte ca Maxim să moară, a auzit vocea lui în casă spunându-i că s-a terminat.

După câteva secunde a primit un apel de la nepoata ei care a anuțat-o tragica veste.

”Când a murit, am avut niște semne de la el. Sâmbătă dimineață, când el a murit la 9 și 25 de minute, în casă la mine, am auzit vocea lui, a spus: Gata, am terminat! Și am spus: ”Nu, fratele meu, nu se poate”, imediat m-a sunat nepoata și mi-a zis că a murit”, a povestit Staveta Bogdan pentru o publicație.