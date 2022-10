Saveta Bogdan și-a făcut testamentul. Cui îi lasă artista toată averea sa, dar și ce condiție a impus: ”Toată lumea mă întreabă de ce”

In articol:

Saveta Bogdan are 76 de ani și zeci de ani i-a petrecut în lumina reflectoarelor, cântând românilor de pretutindeni, timp în care a adunat o avere.

Însă, cum an de an înaintează în vârstă, deși acum nu are nicio problemă și nimic rău nu se ivește la orizont, artista a luat o decizie importantă.

Saveta Bogdan și-a făcut testamentul [Sursa foto: Captură TV]

Saveta Bogdan îi lasă toată averea fiicei sale

Cântăreața de muzică populară a decis că a ajuns la vârsta la care trebuie să se gândească ce va lăsa în urma sa. Astfel că, din dorința de a nu-și împovăra fiica, Saveta Bogdan și-a făcut acum testamentul.

Ea și-a chemat fiica în România și au mers împreună la notar. Așadar, acum pe numele fetei se află toate bunurile și toată averea agonisită de Saveta Bogdan de-a lungul vieții. Totul, spune ea, cu o condiție la care nu a vrut să renunțe: ca până la moarte să poată să se folosească de bunurile sale.

"Fata mea a venit din America, pentru o săptămână, cam zece zile. Eu, de fapt, am chemat-o anul trecut, de când am fost la ea, că anul trecut am stat la ea trei luni și am rugat-o să vină în țară, ca să pot să îi fac actele pe casă și pe ce am eu, mă rog, ce am avut la bancă, ce am… să îi fac și eu si am făcut actele, am făcut-o proprietar, acum eu sunt coproprietar, sunt chiriașă acum la ea și am vrut eu să fie. Cât trăiesc eu, stau în casa mea, după ce nu o să mai fiu eu, este casa ei, dar cât trăiesc eu... am pus clauze, numai cu clauze. Am pus clauze pentru că am zis că așa este mai bine, așa m-a învățat lumea, așa m-a învățat și notărița, am pus clauze", a spus Saveta Bogdan.

Cântăreața de muzică populară declară că a ales să îi lase totul fiicei sale pentru că doar pe ea o are, dar și pentru a o face să nu uite de România, țara unde s-a născut și a crescut.

Copila vedetei locuiește în America de peste un deceniu, acolo unde și-a întemeiat o familie și acum, fiind proprietară în țara natală, are de gând să își ia și cetățenie română.

Gestul mamei nu doar că a făcut-o să revină în țară pentru câteva zile, dar și să trăiască emoții greu de descris în cuvinte, lăsându-se cu lacrimi și îmbrățișări.

"Toată lumea mă întreabă de ce am făcut actele pe casă, știi ce se întâmplă ...ea are numai cetățenie americană, nu are și cetățenie română și acum o să își ia și română, dar ea de 12 ani, are numai cetățenie americană. Am vrut să fie pusă pe numele ei, așa, pentru liniștea mea. A fost emoționată, pentru că nu se aștepta ca eu să îi fac actele. M-a luat în brațe, m-a pupat, a plâns", a mai spus folclorista.