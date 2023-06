Saveta Bogdan, surpriză de proporții din partea americanilor: "M-am bucurat că o fată simplă din Sângeorz – Băi a ajuns pe Aleea Celebrităților" | EXCLUSIV

In articol:

Saveta Bogdan a plecat în urmă cu câteva săptămâni la fiica sa în America și va sta acolo până în august.

Îndrăgita interpretă de muzică populară are parte de de un tratament de excepție, căci ne-a dezvăluit că Ștefania îi face toate poftele.

O mare surpriză a așteptat-o peste Ocean și din partea autorităților din Green Lake. Interpreta de muzică populară din România a primit o stea pe aleea celebrităților din oraș și ne-a povestit totul, în exclusivitate. Deși i s-a propus, artista nu ia în calcul să se stabilească în Statele Unite și deja îi este cât se poate de dor de casă.

Într-un interviu pentru WOWbiz.ro, Saveta Bogdan ne-a povestit c um a ajuns la fiica ei, dar și ce program și-a făcut pentru săptămânile ce urmează. Nu mai stă mult și urmează să înceapă spectacolele peste ocean!

Saveta Bogdan, surpriză de proporții din partea americanilor

La sosirea în SUA, interpreta de muzică populară a avut parte de o surpriză de proporții.

Saveta Bogdan are acum o stea pe aleea celebrităților din Green Lake, localitatea în care este stabilită și fiica sa, Ștefania.

Citește și: Întâlnire de gradul zero la Cluj! Moment plin de emoție pentru Saveta Bogdan: "L-am cunoscut și am stat de vorbă"| EXCLUSIV

În Wisconsin, vedeta din România este extrem de apreciată, iar gestul autorităților a fost primit cu extrem de multă emoție din partea îndrăgitei artiste.

"Am fost în Green Lake și mi-am văzut steluța. Pe aleea personalităților de acolo, mi-au pus o steluță. Eu am fost foarte mișcată, îmi venea să plâng de bucurie pentru că o față de la Sângeorz Băi, de la capătul Pământului, unde se termină harta, unde se pune în cui, am reușit să ajung și în America și să fiu pusă cu o steluță ca semn de recunoștință și de respect pentru mine și pentru folclorul românesc", a ne-a povestit Saveta Bogdan, în exclusivitate.

Saveta Bogdan, alături de steaua pe care a primit-o [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Dorința din copilărie pe care Bella Santiago și-a îndeplinit-o la nunta cu Nicu: „M-am simțit foarte bine”. Artista i-a făcut o surpriză soțului, intrând cântând în biserică- kanald.ro

Citeste si: A fost prins criminalul din Berceni. Bărbatul se află în Olanda- stirileprotv.ro

Saveta Bogdan nu ar vrea să se stabilească în America

Vara aceasta, artista o va petrece peste Ocean, la fiica sa. Deși i s-a propus să rămână în Statele Unite, cântăreața spune că deja îi este de dor de casă, de Capitală și de mâncarea românească. Preferă să își viziteze fiica ori de câte ori are ocazia, însă nu ar lua în calcul să se mute definitiv acolo.

Citește și: Saveta Bogdan face lumină în scandalul momentului! Ce spune despre presupusa ceartă cu o interpretă de muzică populară: "Au fost niște glume de culise"| EXCLUSIV

"O să am niște spectacole cu ei, dar trebuie să se încălzească afară. Mă simt foarte onorată, foarte bine, pentru că nu îmi lipsește nimic și am de toate! Mie totuși îmi e dor de casa mea, de România mea.

Îmi e foarte greu să plec din România ca să stau definitiv. Mi-au propus să îmi iau viză definitiv, dar nu știu. Am zis că o să mai vorbesc cu copiii și o să văd. Nu știu dacă o să îmi iau pentru că totuși, la ce îmi folosește?! Eu vin așa în vizită și plec", a mai explicat Saveta Bogdan, pentru WOWbiz.ro.

Saveta Bogdan, alături de steaua pe care a primit-o [Sursa foto: Facebook]

Saveta Bogdan, probleme pe drumul spre America

În urmă cu câteva săptămâni, Saveta bogdan s-a urcat în avion și a plecat direct la fiica ei în America. Drumul a fost unul lung, iar interpreta de muzică populară a întâmpinat și o serie de probleme în aeroport, din cauza biletului de îmbarcare.

Citește și: "A fost cadou de la mama". Vedetele vin cu dezvăluiri emoționante și spun care au fost cele mai importante mărțișoare pe care le-au primit vreodată| EXCLUSIV

Citeste si: A murit soția lui Alexandru Arșinel! Vestea tristă a venit de la fiul actorului- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 11 iunie 2023. Ce sărbătoare este duminică?- stirilekanald.ro

Citeste si: Daniel Balaciu a fost chemat în fața judecătorilor, în urma atacului brutal pe care l-a săvârșit. Detaliul neașteptat de pe fața sa a ridicat multe semne de întrebare- radioimpuls.ro

"Plecarea a venit și cu bune și cu rele. Zborul a fost un pic mai primejdios, dar în rest a fost totul bine. Asta este, se mai întâmplă. Eu mi-am luat biletul cu mai mult timp înainte și m-am dus să îmi dea locul.

Când am ajuns la compania cu care am zburat, la noi la aeroport, mi-a dat primul bilet și stăteam să mi-l dea și pe al doilea.

Când să îl printeze, nu mai mergea deloc computerul. S-au chinuit, a venit un domn de la aeroport, au încercat și tot nu reușeau să scoată al doilea bilet, din Turcia până în SUA. Mi-au dat un bilet de mână.

Avionul care pleca din România a avut întârziere și mi-a fost frică să nu ratez al doilea zbor. Am avut o diferență de două ore între ele. Până îmi fac controlul, până îmi dă biletul, deja îmi făceam griji că-l pierd.

Am ajuns la timp, dar drumul e foarte lung și mi-au dat bilet la geam, pe roată. În sfârșit, m-a mai ajuta un român acolo, mi-am luat biletul, doar că nu a fost cum am vrut eu", a mărturisit Saveta Bogdan, pentru Wowbiz.ro.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!